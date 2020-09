Tres setmanes i gairebé tot per fer

n El gol de Pere Milla al minut 96 de la final del play-off contra l'Elx per l'ascens a Primera va fer mal. Molt. Els aficionats gironins van haver de patir, altre cop, un desenllaç cruel a una temporada irregular en la qual però l'equip va redreçar el rumb però es va quedar a mitja hora de Primera Divisió. Un disgust majúscul també per al club, que després de perdre la categoria s'ho havia jugat gairebé tot a l'ascens. D'aquell drama a l'estadi ja en fa tres setmanes. La ferida sagna encara, de ben segur, però la competició ja està en dansa i el Girona no pot perdre més temps. El mercat no es tanca fins el 5 d'octubre, és a dir, fins d'aquí a tres setmanes. De dies n'hi ha encara per davant però farà bé el Girona de començar a tancar carpetes perquè té molts fronts importants oberts i, mentrestant, els rivals es reforcen amb el millor gènere que hi ha al mercat. Per quadrar el nou límit salarial que serà molt més baix que el del curs passat, el director esportiu blanc-i-vermell Quique Cárcel se les ha d'empescar com pot. De moment, s'han aconseguit 6,5 milions pels traspassos de Bounou al Sevilla i de Lozano al Cadis. N'entraran més. De fet, en les properes hores podrien caure'n dos més si es concreta l'acord per la venda de Borja García a l'Osca. L'operació estaria tancada i és a l'espera només de la signatura final. De fet, Borja García ja no va disputar cap minut ahir en el partit contra el filial a l'estadi. Els que sí que van jugar ahir van ser Arijanet Muric i Pablo Moreno, els dos joves jugadors del City que fa dies que s'entrenen amb l'equip a l'espera que es faci oficial la seva cessió.

A l'espera del que sembla la sortida imminent de Borja García, els moviments que hi ha hagut fins ara a les oficines de Montilivi es poden comptar amb els dits d'una mà. Bounou i Lozano han estat traspassats mentre que el camí contrari l'han fet Enric Franquesa i Jordi Calavera. El primer ha aterrat cedit pel Vila-real després de jugar el curs passat al Mirandés. Per la seva banda, el tarragoní es queda a Montilivi en propietat després de jugar-hi cedit per l'Eibar la temporada anterior.

Dues sortides i dues entrades oficials de moment, tres setmanes després d'acabar el curs 19-20 i a quinze dies que comenci el 20-21 pels gironins. Aquesta setmana s'esperen més moviments en clau mercatto. Els primers seran el porter Muric i el davanter Pablo Moreno ja estan en dinàmica de l'equip i aviat seran anunciats com a nous jugadors. Ahir mateix, ja van participar en el partit d'entrenament contra el filial.

Els alts sous heredats de l'època de Primera fan que el Girona tingui la necessitat de rebaixar massa salarial per complir amb el nou límit de la Lliga. En aquest sentit, el cas de Stuani és el més complicat perquè l'uruguaià, a part de ser el pal de paller de l'equip ídol de l'afició i el màxim golejador de la categoria, també té el sou més alt. El charrúa, amb contracte fins al 2023, ha rebut interessos d'equips de Primera, com l'Osasuna o el Celta, que no han fructificat per ara. Al marge de Stuani, el Girona té pendents de resoldre el futur de Bernardo i Mojica, dos jugadors pels quals el club confia fer-ne calaix. Sobre la taula de Cárcel, malgrat que no és tan urgent, també hi ha el nom de Maxi Villa. La cessió al Ponferradina no va ser profitosa per al jove uruguaià, que intentarà convèncer Francisco que pot ser el segon lateral dret de la plantilla.

Un altre nom a tenir en compte és el d'Ignasi Miquel. El central barceloní ha tornat a la disciplina del Getafe després de la cessió del curs passat. Tanmateix, el Girona està molt interessat a recuperar-lo. No és l'únic que el vol, perquè l'Espanyol, i fins i tot l'Almeria, dos equips amb més potencial econòmic que els gironins, també li van al darrere. Mentre Miquel encara no té destí, d'altres cedits del curs passat ja n'han trobat. És el cas de Maffeo, que ahir va debutar i marcar amb l'Osca i d'Oliván (Mallorca). Per contra, Rivera i Brandon, de moment, han tornat al Las Palmas i Osasuna respectivament. Els dos jugadors que acabaven contracte no continuen. Riesgo ha fitxat pel Leganés i Soriano no té equip, encara.