El Consell obre la porta a Marcelo Claure, Roger Solé i Pere Guardiola

Absolutament ningú a Montilivi volia que la decepció per no haver pujat a Primera es convertís en el punt final d'una bonica etapa que havia dut el Girona a viure els millors anys de la seva història. Malgrat que al club tothom aposta per tocar de peus a terra fent front a la davallada del límit salarial, la intenció és mantenir l'actual projecte i no pas abandonar-lo a les primeres de canvi. Per això mateix, a finals d'agost s'anunciava l'arribada de Marcelo Claure, un magnat nord-americà d'origen bolivià que s'ha quedat el 35 per cent de les accions del club. El seu aterratge comporta alguns canvis a l'organigrama que es van aprovar ahir en una Junta d'Accionistes celebrada per videoconferència i que va ser una bassa d'oli.

«El Girona fa un altre gran pas per enfortir el seu futur, per reforçar i consolidar el seu projecte i per fer un salt en tots els nivells», deia llavors l'entitat per il·lustrar l'arribada de Claure, que es converteix en nou membre d'un Consell d'Administració ampliat i renovat. Es passa de quatre a sis membres. Pere Guardiola en serà el president, mentre que hi ha dues incorporacions. Primer, la d'un Simon Cliff que fins ara n'era el secretari. I segon, la de Roger Solé. Tots dos actuaran com a vocals. Completen el Consell Diego Gigliani, que exerceix de vicepresident, i també Andy Young. El buit que deixa Cliff com a secretari l'ocuparà Ricard Capdevila. Borja López deixa de ser vocal, de la seva banda. Les novetats no s'acaben aquí. El canvi de rol de Guardiola (qui compta encara amb una part del pastís, un 16 per cent de l'accionariat) fa que Ignasi Mas-Bagà deixi la presidència del Consell, càrrec que havia ocupat al llarg dels últims cinc anys. Tot i això, es manté com a director general de l'entitat.

Roger Solé és actualment el vicepresident de màrqueting de l'empresa WeWork des del mes d'abril d'aquest mateix any. Compta amb més de dues dècades d'experiència en aquest camp, així com també en la gestió del cicle de vida del client i innovació de productes i serveis. Abans també va treballar a Sprint, TIM Brasil, Vivo i Diamond Cluster. La seva incorporació coincideix la relació que l'uneix amb Marcelo Claure qui, als seus 49 anys, disposa d'una dilatada trajectòria en el món dels negocis. Empresari del món de les telecomunicacions, és també propietari del Bolívar i l'Inter Miami. Amb ell a l'accionariat s'espera l'impuls necessari per a la construcció de la desitjada ciutat esportiva i també perquè el Girona aspiri de nou a tot. «No pararem fins que aconseguim l'ascens», deia fa dues setmanes.