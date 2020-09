El Girona s'interessa pel davanter de l'Espanyol Víctor Campuzano

El Girona continua treballant a foc lent cercant la millor manera de reforçar la plantilla. De moment, en el capítol de cares noves només hi és Franquesa, cedit pel Vila-real després de jugar al Mirandés. Les sortides també s'estan coent. El club és conscient que per entrar primer cal deixar sortir i aquesta és la idea. El camí obert per Borja García el seguiran uns quants jugadors més pels quals el Girona ingressarà una bona picossada. Mentre es mira de col·locar Bernardo, Mojica i algun altre jugador es rumia si continua o dona per tancada la seva etapa a Montilivi, el club treballa paral·lelament per reforçar la plantilla. En aquest sentit, un dels noms pels quals el Girona s'ha interessat és Víctor Campuzano. El davanter de l'Espanyol, de 23 anys, agrada i molt a Quique Cárcel, que ja va intentar incorporar-lo durant el mercat d'hivern de la temporada passada.

Amb contracte fins al 2021, Campuzano ha aparcat la renovació amb l'Espanyol i escolta propostes per veure si li convé, o no, continuar la seva carrera lluny de Cornellà. El davanter veu l'opció del Girona com un projecte atractiu i interessant i més tenint en compte que l'interès ve de fa temps. L'operació, però, és complicada. Si Campuzano no renova, al 30 de juny del 2021 l'Espanyol el perdria sense obtenir-ne cap benefici. És per això que si ara s'hi posa bé i accedeix a facilitar-li la sortida al Girona seria mitjançant un petit traspàs o bé reservant-se un tant per cent d'una hipotètica futura venda.

Campuzano acumula 29 partits amb el primer equip de l'Espanyol i 5 gols, tots aconseguits a l'Europa League el curs passat. Format al planter blanc-i-blau, ha passat també pel filial del Reial Madrid (2016-18).