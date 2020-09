El president del Comitè d'Àrbitres felicita per error Francisco per l'ascens del Girona

El president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Carlos Velasco Carballo, va felicitar per error l'entrenador del Girona, Francisco, per un ascens a Primera de l'equip de Montilivi que no es va produir. La situació es va viure dijous passat durant una reunió telemàtica que va promoure el Comitè Tècnic d'Entrenadors i que va reunir els 42 preparadors dels clubs de la LFP. L'objectiu era que Velasco Carballo els informés sobre els canvis de reglament que s'apliquen aquesta temporada. I en una de les seves intervencions, l'excol·legiat la va vessar.

Segons ha publicat el diari As, Francisco va demanar la paraula per opinar que les apreciacions del VAR no s'haurien de tenir sempre presents perquè observant repeticions a cámara lenta es pot arribar a decisions distorsionades i injustes. Es referia, sense citar-ho, a la polèmica expulsió de Stuani en el decisiu partit de tornada per l'ascens a Primera amb l'Elx, quan López Toca va decidir canviar la groga que havia mostrat inicialment al davanter alertat des de Las Rozas per Pérez Pallás, segons el qual l'acció mereixia l'expulsió.

Quan el responsable dels àrbitres va prendre la paraula, va exclamar, dirigint-se a Francisco, "Enhorabona per l'ascens del Girona", i per uns moments tots els altres participants a la trobada van quedar glaçats. Francisco va poder prendre de nou la paraula per explicar-li que el seu equip no havia acabat pujant i que finalment va ser l'Elx el que es va endur l'última plaça d'ascens a Primera de la temporada passada. Superat el moment de tensió provocat pel lapsus la reunió va seguir amb normalitat, amb la participació de tots els preparadors del futbol professional.