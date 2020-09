"Prometo que aquest Girona ho donarà tot"

El Girona ha emès aquesta tarda una entrevista amb l'entrenador del primer equip, Francisco Rodríguez, en què ha valorat el fatídic desenllaç de l'última temporada, a banda d'explicar que tot i que falten encara moviments per confeccionar la plantilla, està convençut que hi ha motius per il·lusionar-se i que l'equip serà del tot competitiu al llarg dels propers mesos.

"El final de la passada temporada no va ser com ens hauria agradat. Les següents 48 hores del partit contra l'Elx van ser molt dures. Havíem de viure el duel obligatori i així ho vam fer. Però vam tenir gent que ens ha ajudat a aixecar-nos. El club es va posar a treballar i ens va transmetre força per començar de nou. Tots tenim ganes de tornar-nos a il·lusionar", ha explicat, destacant també la voluntat de convertir el Girona en un "equip competitiu" que "treballi dur".

Després d'agrair la "professionalitat" de Borja García, que ha fitxat avui mateix per l'Osca, ha explicat que els jugadors estan "treballant al màxim" perquè "en breu estarem competint". Veu una plantilla "amb ganes" i plena de "bons professionals". L'objectiu, a curt termini, és el de "tenir un equip format i que tingui la força per guanyar el primer partit", d'aquí a menys de dues setmanes a Gijón.

Ha lamentat també tenir "molt poc temps per treballar" i que això els "condiciona". Igualment, sent "realista", ha admès que aquest any la Segona Divisió serà ben competida. "Hi haurà rivals súper poderosos que a priori estaran per sobre de nosaltres, sobretot en l'aspecte econòmic". Ha afegit que "nosaltres serem el Girona, centrant-nos en el partit a partit", abans d'etzibar que "prometo que aquest equip ho donarà tot i sempre estarà a prop de guanyar".

De l'amistós de demà a la tarda amb el Barça (19 hores), Francisco ha parlat d'un partit "diferent" i també "bonic" que "tothom vol jugar". Un matx que "ens servirà per treballar les càrregues físiques" i per polir "conceptes". "El rival ens dominarà i tindrà molta possessió, però això ens ajudarà a ser conscient que aquesta temporada ens tocarà patir durant molts partits. És un repte en què intentarem estar bé i ser competitius. Ens enfrontarem a un dels millors equips del món".