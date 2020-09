Feliciten per error Francisco per l'ascens a Primera

El president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Carlos Velasco Carballo, va felicitar per error l'entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, per l'ascens a Primera que acabaria aconseguint l'Elx a Montilivi. La situació es va viure dijous passat durant una reunió telemàtica promoguda pel Comitè Tècnic d'Entrenadors i que va reunir els 42 tècnics del clubs de La Lliga. Francisco va demanar la paraula per opinar que les apreciacions del VAR no s'haurien de tenir sempre presents referint-se a la polèmica expulsió de Stuani en el decisiu partit del «play-off». Va ser llavors quan Velasco Carballo el va felicitar per l'ascens, vessant-la del tot.