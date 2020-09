El Barça supera un Girona amb ben poc rodatge (3-1)

El Girona 2020-21 s'ha estrenat aquest vespre amb una derrota contra el Barça en el primer amistós amb cara i ulls de la pretemporada. Un resultat previsible tenint en compte la categoria del rival i que els gironins estan en ple procés de reconstrucció. Les diferències les ha marcat Leo Messi que ha liderat el joc ofensiu dels de Ronald Koeman i ha marcat dos gols. El gol de Samu Sáiz ha servit per maquillar el marcador però el Girona en cap moment ha tingut armes per anivellar el resultat. El partit ha servit per veure el debut d'Enric Franquesa però no pas els de Muric i Moreno, els dos joves del City que no han estat anunciats oficialment i que no eren a la convocatòria. Tampoc hi eren Stuani, Aday i Juanpe, amb problemes físics. Sigui com sigui, el matx ha estat un bon assaig per calibrar forces i perquè Francisco veiés en acció alguns dels joves com Turmo, Kebé, Pau Víctor, Priego i també Maxi Villa.

La llauna l'ha obert Coutinho als vint minuts en una gran jugada col·lectiva entre Griezmann, Messi i Trincao, que ha finalitzat el brasiler. Messi ha situat el 2-0 abans de la mitja part i després que Juan Carlos li volés per desviar-li a córner un llançament de falta enverinat. Només començar la represa Samu Sáiz ha retallat diferències després d'una errada de De Jong. Ben poc ha durat l'esperança per al Girona perquè al cap de cinc minuts, Messi, amb un xut que ha rebotit en un defensa ha sorprès Juan Carlos per fer el 3-1.

Francisco ha canviat mig equip a la mitja part i al quart d'hora el ball de canvis ha continuat pels dos equips. L'entrada de Pedri ha activat el Barça i el canari ha buscat el gol amb insistència però ha topat amb un segur Suárez, que li ha aturat dos intents perillosos. El Girona només ho ha provat amb un xut desviat de Pau Víctor. Dissabte a La Romareda, els de Francisco disputaran el segon amistós de pretemporada contra el Saragossa (19:00, Esport3).

Barça: Neto, Sergi Roberto, Alba, Piqué, Araujo, Busquets, De Jong, Trincao, Griezmann, Messi i Coutinho. També han jugat Semedo, Lenglet, Junior Firpo, Riqui Puig, Aleñá, Pedri, Dembélé, Konrad i Braithwaite.

Girona: Juan Carlos (m.62, Suárez), Calavera (m.62, Villa), Mojica (m.46, Franquesa), Bernardo (m.62, Bueno), Alcalá (m.46, Ramalho), Kebé (m.46, Granell), Gumbau (m.46, Diamanka), Valery (m.46, Gallar), Turmo (m.46, Zeballos), Samu Sáiz (m.62, Pau Víctor) i Jairo (m.62, Priego).



1-0, m.20, Coutinho; 2-0, m.44, Messi; 2-1, m.46, Samu Sáiz; 3-1, m.51, Messi

Àrbitre: Ávalos Martos. Ha amonestat Turmo (Girona).

Estadi: Johan Cruyff. Sant Joan Despí.