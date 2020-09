La il·lusió, que no falti mai

A poc menys de dues setmanes perquè el Girona 20/21 estreni la temporada oficial i amb encara un munt d'interrogants per resoldre, Francisco Rodríguez, l'entrenador del primer equip, prenia ahir la paraula. A banda de valorar el fatídic desenllaç de l'última temporada tot admetent que va ser un pal «molt dur» no pujar a Primera, va vendre un missatge optimisme a l'entorn. Considera que la voluntant de tots, la seva primer, és la d'il·lusionar-se de cara un curs en què caldrà bregar de valent.

Sense ascens

«El final de la passada temporada no va ser com ens hauria agradat. Sobretot pel que esperava la ciutat i la nostra gent. El dia següent va ser dur. Les 48 hores que van venir després, vam haver de viure un dol obligatori. Per sort hem tingut gent que ens ha ajudat a aixecar-nos. El club es va posar a treballar des del primer moment, transmetent força per tornar a començar. El que ara tots volem és il·lusionar-nos de nou. Estem preparant el primer partit i tenim moltes ganes de treballar dur per aconseguir que el Girona sigui un equip competitiu».

Continuïtat

«Les 48 hores posteriors al partit contra l'Elx van ser molt dures. Tots visualitzàvem que podíem aconseguir quelcom molt bonic. Per això, el pal va ser bastant dur. Però de seguida en Quique (Cárcel), Pere (Guardiola) i Ferran (Soriano), així com tota aquella gent que forma part del club, ens va transmetre la seva confiança. Veient això no vaig dubtar en cap moment. Vaig pensar de nou que estava en el millor club possible. Un club que té ganes de seguir creixent. Estic segur que aquest és el meu lloc. Intentaré estar-m'hi molt de temps, això voldrà dir que les coses ens van bé. Lluitarem tots per un mateix objectiu, que no és pas cap altre que el de fer aquest club més gran i disposar d'un equip millor».

La plantilla

«Estem esperant moviments. De moment ja ha marxat Borja García, a qui li agraïm la seva professionalitat durant tot aquest temps i li desitgem tota la sort del món. Els que continuem, estem treballant al màxim perquè en breu estarem competint. Pel que veig, la gent està amb ganes. Tenim una plantilla farcida de bons professionals. El que intentarem és arribar al primer partit de Lliga amb un equip ja format i que tingui la suficient força com per poder guanyar».

Calendari

«Ens condiciona perquè tenim molt poc temps per treballar. Disposem de molt bons jugadors i tothom els vol. Però el que no podem és posar excuses. Hem de treballar. I també ser realistes. Hi ha poc temps per dur l'equip a on li toca ser. Haurem d'arribar molt preparats a Gijón. Sabem que ens trobarem amb rivals superpoderosos que, a priori, estaran per sobre de nosaltres, sobretot en l'aspecte econòmic. Ara, nosaltres serem el Girona. Un equip treballador, competitiu, que se centrarà en el partit a partit encara que sigui un tòpic. Prometo que ho donarà tot i que sempre estarà a prop de guanyar».

Amistós amb el Barça

«Ens enfrontarem a un rival com el Barça, el que ho farà un partit diferent. Ens servirà per treballar les càrregues físiques i els conceptes. Sabem que ens dominarà, però servirà per ser conscients que aquesta temporada haurem de patir molt durant els partits. Ens ho prenem com un repte, el d'estar bé i ser competitius. Ens enfrontarem a un dels millors equips del món. No volem deixar escapar l'oportunitat de fer un bon partit».