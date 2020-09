Catalunya Ràdio informava ahir que el davanter Cristhian Stuani estaria a prop de prendre una decisió respecte al seu futur, quedant-se un any més a Montilivi malgrat disposar de nombroses ofertes per fer les maletes i canviar d'aires. L'emissora explicava que «segons una font del mateix club» l'entitat tindria ara mateix «molt avançades» les negociacions per confirmar la continuïtat de l'atacant. Stuani té contracte fins al 2023 i ve de fer 31 gols aquest últim curs.