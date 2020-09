Stuani és baixa per lesió contra el Barça

El Girona juga avui a l'estadi Johan Cruyff contra el FC Barcelona amb un onze en què la novetat més destacada és l'absència d'Stuani per unes molèsties a l'esquena. A la banqueta no hi són els jugadors que arribaran cedits pel City i que ja s'entrenen amb l'equip Arijanet Muric i Pablo Moreno.

Girona: Juan Carlos, Calavera, Mojica, Alcalá, Bernardo, Gumbau, Kebé, Valery, Turmo, Samu Sáiz i Jairo.

A la banqueta hi són: Suárez i Morilla (p.s.), Franquesa, Ramalho, Granell, Zeballos, Bueno, Gallar, Diamanka, Villa, Priego, Pau Víctor i Ferran López.

Barça: Neto, Sergi Roberto, Alba, Piqué, Araujo, Busquets, De Jong, Trincao, Coutinho, Messi i Griezmann.

A la banqueta hi són: Peña, Tenas, Semedo, Dembélé, Lenglet, Braithwaite, Junior Firpo, Aleñá, Pedri, Puig, Cuenca i Konrad.