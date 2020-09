Test de molta altura a menys de dues setmanes d'iniciar la temporada

Els cinc sentits estan posats en el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Serà llavors quan el Girona encetarà la temporada oficial visitant El Molinón. Moment per veure com hi arriba l'equip, sobretot tenint en compte el poc temps del qual ha disposat per oblidar la recent patacada amb l'Elx que el va privar de pujar a Primera. Amb menys diners que fa un any i amb cert desavantatge respecte a la resta de clubs a l'hora de confeccionar la plantilla per haver-s'hi posat més tard, a Montilivi es continua treballant sense descans per intentar construir un equip competitiu. Mentrestant, els jugadors que suen la cansalada sota les ordres de Francisco segueixen preparant el debut a la Lliga, d'aquí a menys de dues setmanes. Per calibrar sensacions, el test d'avui és de molta altura. Dels que fan patxoca. Toca visitar tot un Barça a l'estadi Johan Cruyff (19 hores).

«Jugar un partit com aquest és un al·licient per a tothom malgrat ser un duel de pretemporada. És una il·lusió per a tots nosaltres. Ens el prenem amb l'objectiu de treballar, de preparar-nos bé. Ens enfrontarem a Leo Messi i companyia, el que ens obligarà a treure la millor versió de tots nosaltres. Estic convençut que serà un partit molt bonic de jugar», declarava ahir el tècnic. Tindrà a les seves ordres a tots els disponibles. També el davanter Pablo Moreno i el porter Arijanet Muric. Un i altre, cedits pel Manchester City, fa dies que s'entrenen, però encara les seves cessions no s'han fet oficials. També tindran minuts els dos fitxatges anunciats fins ara: Enric Franquesa i Jordi Calavera.

El passat diumenge, amb ben pocs entrenaments encara a les cames, l'equip va disputar el primer amistós de pretemporada. Va ser contra el filial que entrena Àxel Vizuete a l'estadi de Montilivi. El resultat, victòria per la mínima (2-1). Va marcar Cristhian Stuani, qui tornarà avui a tenir minuts a l'espera de confirmar si se'n va o si finalment es queda, una versió que guanya pes cada dia que passa. Al davant, el Barça de Ronald Koeman, que dies enrere s'imposava al Nàstic en aquest mateix escenari (3-1) i que encara no podrà comptar amb Ansu Fati ni Miralem Pjanic. Tots dos arrosseguen molèsties i no s'entrenen amb el grup al cent per cent. El davanter Luis Suárez podria tenir minuts, malgrat que el club no compta amb ell.