La venda de Borja García amplia a 8,5 milions els ingressos per traspassos

El Girona va fer oficial ahir a la tarda el traspàs de Borja García a l'Osca. El mitjapunta madrileny signa un contracte per tres temporades amb el conjunt aragonès, que li ofereix la possibilitat de tornar a jugar a Primera Divisió. Per la seva banda, el Girona aconsegueix un pessic de la vora de dos milions d'euros que li aniran d'allò més per quadrar el límit salarial. Borja García, que al novembre farà 30 anys, tanca doncs una etapa de cinc temporades al Girona en què ha disputat 192 partits i 18 gols, convertint-se en el líder indiscutible del joc ofensiu de l'equip tant amb Machín primer, com amb Eusebio, Unzué, Martí i Francisco. Els 2 milions ingressats per Borja García i el fet d'haver-se alliberat d'un dels sous més alts de la plantilla, va d'allò més per al calaix d'un Girona que necessita líquid per adaptar-se al nou -i més baix- límit salarial que tindrà aquesta temporada.

El traspàs de Borja García s'afegeix als ja coneguts del Choco Lozano al Cadis (2,5 milions) i de Yassine Bounou al Sevilla (4 milions). Tot plegat deixa uns 8,5 milions de traspassos a la caixa. La xifra encara és lluny de l'aconseguida la temporada passada, 18 milions, gràcies a les vendes de Portu a la Reial Societat (10), Porro al City (6) i Pere Pons a l'Alabès. (2). Tot i això, la intenció del Girona és aconseguir encara ingressar algun caleró més mitjançant els trapassos. Els jugadors que són a l'aparador actualment són Johan Mojica i Bernardo, Stuani a part. Tots tenen cartell i possibilitats de jugar a Primera per la qual cosa també deixarien diners al club. Els dos colombians no seran les dues últimes sortides. El club treballa per alliberar més massa salarial i algun altre futbolista amb contracte amb vigor podria canviar d'aires. De fet, amb les paraules de Quique Cárcel de fa unes setmanes va quedar clar que hi hauria una petita sacsejada a la plantilla que la temporada passada es va quedar a les portes de l'acens a Primera Divisió. «No desmantellarem el bloc sencer, però hi haurà canvis».



Entre els més cars

La venda de Borja García a l'Osca entra directament al top 10 de traspassos més alts de la història del club. Els primers llocs d'aquest rànquing els ocupen Portu (10), Porro (6) i Bounou (4). Fora del podi hi són Lozano (2,5), Pere Pons (2) i Borja García (2). Per darre queden ja els traspassos de Timor al Las Palmas (1,5), Alcaraz al Valladolid (1) i Pablo Machín al Sevilla (1). Una mica més lluny encara hi són els de Boulaya al Metz (0,8) i Despotovic a l'Urawa Reds (0,7).