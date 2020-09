El camp de l'Osca serà l'alternativa en cas de força major

En el marc del protocol establert per La Lliga i la Federació Espanyola de Futbol que obliga els clubs a triar un estadi alternatiu en cas que no es puguin disputar partits als seus per culpa de la COVID-19, el Girona ha arribat a un acord amb l'Osca per poder jugar a l'Alcoraz. D'aquesta manera, si per causes excepcionals (la pandèmia) no es disputin partits a Montilivi, el Girona jugaria els partits com a local a l'Alcoraz. El protocol marca que cada club ha de triar un camp pertanyent a LaLliga i de fora de la comunitat autònoma. En aquest sentit, el Barça ha triat el camp del Mallorca, l'Espanyol el del Vila-real i, el Sabadell el del Castelló. Per la seva banda, l'Osca ha triat Montilivi.