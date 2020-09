Francisco: «Hem d'esperar per incorporar extrems i gent de dalt que ens falta»

La derrota per 3-1 d'ahir contra el Barça és un pas més en la preparació del Girona per a la nova temporada 2020-21. L'equip va donar la cara contra Messi i companyia i va caure amb dignitat malgrat jugar amb forces joves del planter i una bona colla de jugadors que té el futur ben incert. Francisco Rodríguez va acabar satisfet de l'actuació dels seus . «Era un partit complicat però hem donat una bona imatge i ens servirà per a l'inici de la Lliga que tenim d'aquí a 10 dies», va dir al final del partit. El tècnic va parlar també de l'estat de la plantilla i va admetre que falten molts moviments per fer-se abans no es tenqui el mercat. Francisco és conscient que el Girona ha de veure ara com els grans agafen el millor del mercat i saber esperar el moment per fitxar. «Ens falten peces per venir a la parcel·la ofensiva. Ara se n'ha anat en Borja. Estem buscant. No és fàcil. Hi ha equips com el Leganés, l'Espanyol o l'Almeria que estan per sobre. Hem d'esperar el segon mercat per aconseguir extrems i gent de dalt que manca».

Francisco va confessar que l'equip s'està recuperant de la patacada del no ascens contra l'Elx. «Va ser un cop dur per a la ciutat, l'equip i tots nosaltres. Ens n'anem recuperant. Sabem que tenim un repte important altre cop que comença d'aquí a deu dies a Gijón», afirmava. En aquesta línia, el tècnic andalús no va volar parlar en cap moment d'ascens com a objectiu. «I ara! L'objectiu és preparar-nos bé per ser un molt bon equip i estar semrpe aprop de l'objectiu, que és guanyar el pròxim partit». Un missatge clar que el club es vol treure l'etiqueta de candidat. «Mirarem d'estar el més amunt possible i estar preparats per lluitar per alguna cosa al maig», afegia.



Geli i els dos del City

Mentrestant, abans del partit, el president Delfí Geli va admetre en una entrevista a Esport3 que «han arribat dos jugadors del City» en referència a Muric i Moreno, que fa dies que s'entrenen però que encara no han estat anunciats pel club.