El lateral brasiler Yan Couto també arribarà cedit pel Manchester City

El moviment als despatxos de Montilivi no s'atura. El director esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárce,l treballa en silenci tant per mirar de rebaixar massa salarial de la plantilla per poder adequar-se al nou límit que marcarà la Lliga, com per reforçar l'equip. En aquest sentit, la via del Manchester City ha tornat amb força aquest mercat i el Girona se'n beneficiarà no només amb el porter Arijanet Muric i el davanter Pablo Moreno sinó que també arribarà Yan Couto. El lateral dret brasiler, de 18 anys, serà el tercer jugador que aterrarà a Montilivi en qualitat de cedit pel City.

Couto arribarà al Girona amb l'etiqueta de gran promesa. El mes de gener passat el City es va avançar al Barça i d'altres grans clubs europeus i va desemborsar 10 milions d'euros al Coritiba per contractar-lo. Campió del món sub-17, Couto és conegut com el nou Dani Alves per la seva gran projecció ofensiva. El conjunt citizen, conscient que no podrà jugar encara al primer equip, valora positivament poder-lo cedir al Girona i que agafi experiència en una categoria tan exigent com la Segona A.

Amb Calavera i Couto el lateral dret quedarà cobert mentre que a l'esquerra, Enric Franquesa (cedit pel Vila-real) espera competència. Brian Oliván ha fitxat pel Mallorca mentre que el futur de Johan Mojica és lluny de Girona. El sou del colombià és un dels més alts de la plantilla i el club té la intenció d'alliberar-se'n quan arribi una oferta satisfactòria per les dues parts. La intenció és mirar de recuperar la inversió feta el 2018 quan es van pagar 5 milions d'euros al Rayo Vallecano per fitxar-lo en propietat. En aquest sentit, l'interès el Getafe pel jugador s'ha refredat molt les últimes hores. L'opció d'alguna lliga estrangera prèn més força.

Mentrestant, també és a la rampa de sortida Bernardo Espinosa. El fitxatge de Florian Lejeune complica la seva arribada a l'Alabès, mentre que en les darreres hores el Cadis hauria mostrat cert interès. Paral·lelament, el club gironí no tanca la porta a més sortides de jugadors amb contracte amb vigor. Sobretot, en els casos dels sous més elevats, que permetrien així ajustar-se al límit salarial. La gran incògnita és quina serà la decisió de Stuani.