Stuani i Juanpe són baixa per lesió i Muric i Moreno no juguen

Enric Franquesa és ara per ara l'única cara nova del Girona 20-21. El de Sant Cugat va estrenar-se ahir en el primer partit amistós de la pretemporada contra l'equip on es va formar. D'altra banda, Stuani amb problemes a l'esquena, Juanpe amb un cop, i Aday, operat del nas, no van ser a Sant Joan Despí. Tampoc van ser a la convocatòria Arijanet Muric i Pablo Moreno, els dos joves cedits pel Manchester City.