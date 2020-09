El Girona fa oficial les arribades de Moreno i Muric

El Girona ha fet oficial aquesta mateixa tarda les cessions per part del Manchester City del davanter Pablo Moreno i el porter Arijanet Muric, que vestiran de blanc-i-vermell aquesta temporada. Tots dos futbolistes fa dies que s'entrenen sota les ordres de Francisco Rodríguez i fins i tot van participar en l'amistós de diumenge passat amb el filial, però per diversos contratemps el seu anunci no ha arribat fins avui.

Moreno, de 18 anys, va forjar-se al futbol base del Barça durant cinc temporades, temps en el qual va marcar més de 200 gols. Els seus registres van cridar l'atenció del Juventus, que l'acabaria incorporant per fer-lo jugar amb el seu equip sub23, encara que va arribar a entrenar amb la primera plantilla, anant convocat en un partit de la Serie A. Aquest estiu el City l'ha fitxat a canvi de 10 milions d'euros.

De la seva banda, Arijanet Muric és un porter de 21 anys internacional amb Kosovo que va incorporar-se al City l'any 2015 després de despuntar a les categories inferiors del Zurich i el Grasshoppers de Suïssa. Ha disputat cinc partits amb Pep Guardiola i el curs passat va jugar cedit al Nottingham Forest.

Tant un com l'altre tindran minuts demà en l'amistós que el Girona jugarà al camp del Saragossa (19 hores) i que servirà com a últim test de pretemporada abans de començar, la setmana vinent, el campionat de Lliga al Molinón.