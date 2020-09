L'estadi de l'Osca serà l'alternativa per si s'ha de tancar Montilivi per força major

Per tal d'evitar qualsevol problema durant la temporada i que no es repeteixi l'afer Fuenlabrada del curs passat, ara fa una setmana, la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol, amb el vistiplau del Govern van fer públic el nou protocol que hauran de seguir els 42 clubs que formen part de La Lliga. Una de les noves normes destacades és que tots els equips han de comunicar a La Lliga un camp alternatiu en cas que, per la pandèmia de covid-19 o bé per alguna altra causa de força major, no puguin fer servir el seu. En aquest sentit, el Girona ha triat l'Alcoraz d'Osca com la seva llar alternativa en cas extraordinari. Els dos clubs han arribat a un acord que contempla també que els aragonesos puguin fer servir Montilivi en cas que no puguin jugar a l'Alcoraz per causes de força major.

La normativa obligava a triar com a alternativa un estadi que fos de La Lliga i que no fos de la mateixa comunitat autònoma. D'aquesta manera, els altres tres clubs catalans també han triat per proximitat geogràfica els estadis on jugaran els partits si no poden fer-ho als seus. El Barça ho faria al del Mallorca, l'Espanyol al del Vila-real i el Sabadell al del Castelló.

El nou protocol de la Lliga està dissenyat per mirar d'esquivar tant com es pugui els efectes de la pandèmia de coronavirus. En aquest sentit, s'han marcat uns criteris per als ajornaments de partits i les conseqüències que hi poden haver. Així, en cas que no es pugui jugar un matx per culpa de fets vinculats a la covid-19, com ara no tenir un mínim de 13 jugadors entre primer equip i filial, impossibilitat de desplaçar-se per restriccions sanitàries, el tancament d'instal·lacions (sempre que sigui abans de 48 hores del partit), entre d'altres, s'haurà d'acordar l'ajornament. El màxim de partits ajornats que permetrà La Lliga per aquests motius a Segona A és de dos. En aquest sentit, a partir de la jornada 34 ja no es podran ajornar més partits. En el cas que algun equip hagi arribat als dos partits suspesos per temes de coronavirus o quan no es pugui jugar pel mateix motiu durant les 8 últimes jornades, es donarà la victòria a l'altre club per 3-0.

Un altre aspecte a tenir en compte és que s'ha acordat que el mínim de jugadors professionals per disputar un partit, que és de 7, pugui ser de 5 si hi ha casos de coronavirus confirmants. Això sí, en total hi haurà d'haver 13 fitxes entre futbolistes del primer equip i del filial o juvenil.

La nova norma també pot afectar el play-off d'ascens. Si no es pot mantenir el format de semifinals i final, es podria fer una Final Four a partit únic o bé mantenir les eliminatòries a camps neutrals.