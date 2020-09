El Girona debutarà a la lliga en obert contra l'Sporting dissabte que ve a 1/4 de 7

El Girona ja sap quan s'estrenarà en la lliga de Segona d'aquesta temporada. La visita al camp de l'Sporting serà el proper dissabte 26 de setembre a 1/4 de 7 de la tarda i en directe, i en obert, per Gol TV. LaLliga ha fet públics els horaris de la jornada 3, la primera per a l'equip de Francisco, aquest migdia, i ha fixat, per tant, la data de l'inici dels gironins a la competició. El Girona ha ajornat els dos primers compromisos d'aquest campionat, contra Saragossa i Logronyés, perquè va acabar la temporada passada el 23 d'agost i d'aquesta manera ha disposat d'alguns dies més de preparació.

LaLliga, que ha hagut de modificar els horaris de les dues primeres jornades perquè la Federació no li permet programar partits ni els divendres ni els dilluns, insisteix en el seu pols. Així aquesta jornada 3 de Segona s'obre, segons la patronal, amb un Màlaga-Alcorcón divendres (21.00) i es tanca amb l'Oviedo-Espanyol el dilluns 28.

A Primera, el Barça-Vila-real, que significarà també el debut de l'equip de Ronald Koeman a la lliga, ha quedat programat pel diumenge 27 de setembre a les 21h. El Betis-Madrid es jugarà el dia abans a la mateixa hora. També hi ha duels en divendres i en dilluns: Eibar-Athletic i Cadis-Sevilla, respectivament.