Un Girona inofensiu tanca la pretemporada amb derrota

SARAGOSSA: Cristian Álvarez, Vigaray, Nieto, Atienza, Guitián, Eguaras, Javi Ros, Jannick, Vuckic, Narváez i Lasure.

També han jugat Chavarría, Clemente, Baselga, Adrián González,

GIRONA: Muric, Calavera, Franquesa, Bernardo, Ramalho, Kebé (m.26, Granell), Gumbau, Valery, Moreno, Samu Sáiz i Jairo.

També han jugat Juan Carlos, Alcalá, Diamanka, Zeballos, Gallar, Priego, Villa, Turmo i Ferran López

Gols: 1-0, m.62, Vuckic.

Estadi: La Romareda. Sense públic.

El Girona ha perdut a La Romareda en el segon i últim amistós de la pretemporada abans que comenci la Lliga dissabte que ve al camp de l'Sporting. El conjunt de Francisco ha demostrat que li continua mancant, a part de preparació i rodatge, la presència de jugadors importants. Tampoc hi han estat avui Juanpe i Stuani amb molèsties, Aday, operat del nas, ni tampoc Mojica, també amb problemes físics. Per contra sí que s'ha pogut veure en acció per primera vegada els dos últims fitxatges, Arijanet Muric i Pablo Moreno. Si bé es tracta encara de la pretemporada, l'equip ha evidenciat molts dubtes en atac on els detalls de Samu Sáiz no han estat suficients. De fet, l'equip no ha xutat pràcticament a porteria en tot el partit.

No han estat dolentes les primeres impressions de Muric i Pablo Moreno. El porter kosovar ha realitzat un parell de bones intervencions a xuts de Narváez i s'ha mostrat segur per dalt, mentre que Moreno, amb més ganes que encert, ha ensenyat bons moviments i espurnes de qualitat. Els aragonesos han portat més perill en una primera part on, per part gironina, Samu Sáiz i Valery han mirat de connectar sense gaire èxit amb Moreno. A la mitja hora, el senegalès Ibra Kebé ha hagut de retirar-se lesionat i Granell ha entrat en el seu lloc.

A la represa, s'ha vist alguna ràpida transició del Girona de Jairo per l'esquerra que no ha derivat en accions de clar perill. Mentrestant, defensivament, Muric no ha patit. Granell ha estat el protagonista de la jugada que ha decantat el marcador. El gironí, en l'intent de fer una passada enrere, ha regalat la pilota a Vuckic que s'ha desfet de Juan Carlos per fer l'únic gol del partit.

El Girona ha tingut ben poc presència ofensiva. Samu Sáiz ha liderat un contracop però no ha pogut fer la passada de la mort a Zeballos. Els canvis tmapoc han donat aire a l'atac gironí i els de Francisco haurien pogut encaixar el segon en algun contracop mal resolt pel Saragossa.