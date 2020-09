El Sabadell s'estrena a Vallecas sense el gironí Ángel Martínez

Es manté encara a l'espera el Girona, que no debutarà fins la setmana vinent però la Lliga a la Segona A ja està en dansa i tot just entre avui i demà se'n disputa la segona jornada. Aquest dissabte, torn pel Sabadell d'Antonio Hidalgo, que s'estrena per l'ajornament del primer partit que l'havia d'enfrontar a l'Almeria. Els arlequinats visiten Vallecas (21 hores) i ho faran amb dues baixes. El gironí Ángel Martínez no es podrà enfrontar al seu exequip per sanció. Tampoc Pedro Capó, lesionat. La gran novetat és el lateral francès Pierre Blanyut. Avui també es jugen el Mirandés-Oviedo (16 hores), Alcorcón-Tenerife (18.15 hores) i Castelló-Màlaga (18.15 hores).