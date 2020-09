Últim test de pretemporada en el sempre exigent estadi del Saragossa

La pretemporada més curta i atípica que es recorda a Girona encara la seva recta final i amb ella, el darrer test de preparació per un equip, el que dirigeix Francisco Rodríguez, en plena fase de construcció. Quan el més calent és a l'aigüera i a tocar es troba el debut a la Lliga, previst per la setmana vinent, la prova d'aquesta tarda (19 hores/Esport3) és de les que fan patxoca i que serveixen per mesurar l'estat físic i anímic amb la competició cada cop més a prop. Els gironins visiten La Romareda, estadi d'un Saragossa que el curs passat tampoc va passar el tall del play-off i que enguany es presenta amb les incògnites habituals però decidit a estar el més amunt possible a la classificació.

Amb pocs entrenaments a les cames i només dos amistosos en nòmina, el tercer serà la darrera prova per indicar quines sensacions ofereix l'equip a només una setmana de jugar al Molinón, ja amb tres punts en joc. Es ve d'aguantar el tipus contra el Barça al Johan Cruyff (3-1), encara que el conjunt blaugrana va ser superior i va gaudir de bones ocasions per apuntar-se una victòria més àmplia. Si el dimecres Francisco va tenir baixes, avui també n'hi haurà, malgrat comptar ja amb Muric i Moreno. Sense convocatòria per part del club, almenys ahir no n'havia publicat cap, Aday Benítez continua fora de combat després d'operar-se el nas, mentre que Cristhian Stuani arrossega problemes a l'esquena i tampoc jugarà, alimentant el suspens respecte el seu futur. Juanpe Ramírez ha millorat del cop que va patir als isquiotibials i s'entrena amb normalitat, però amb la competició a tocar caldrà veure si acaba o no tenint gaires minuts. Un cop més, i tenint en compte les mancances de la plantilla, el cos tècnic haurà d'utilitzar jugadors de la base per completar la llista de disponibles. El Saragossa de la seva banda, que aquest curs l'entrenarà Rubén Baraja, també afina la preparació de cara la Lliga. «Serà un test que ens permetrà mesurar on ens trobem ara i que ajudarà l'equip a agafar sensacions per començar a fer-nos forts a casa». Així mateix s'explicava el defensa Alberto Guitián, mentre que per part del Girona no va parlar ningú.