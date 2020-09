El Girona més inofensiu cau en l'últim assaig

De ben segur que ara fa un mes quan començaven els play-off d'ascens a Primera Divisió, més d'un i més de dos s'haguessin jugat algun caler que o bé el Girona o bé el Saragossa pujarien a Primera Divisió en aquella promoció. Al final, però, ni l'un ni l'altre van aconseguir-ho i a tots dos els espera un altre any duríssim per mirar d'assolir un objectiu complicadíssim. Ahir, aragonesos i gironins es van enfrontar en un amistós que va servir per continuar agafant rodatge per a l'inici de la Lliga del cap de setmana que ve. Per carregar les cames i també per veure que el Girona haurà d'espavilar-se molt abans de dissabte si vol pescar res de bo del Molinón. I és que ahir, els de Francisco van evidenciar que són llunyíssim de ser un equip fiable. Falten peces per arribar, sí, segurament moltes. Sobretot en atac, on ahir el Girona va ensenyar la seva cara més inofensiva. Ni un xut a porta. Pendents de la decisió de Stuani, un «no» de l'uruguaià a continuar, faria que la direcció esportiva hagués d'accelerar les incorporacions a la part ofensiva. Segurament Pablo Moreno (18 anys), Zeballos (5 partits a Segona A) i el jove del filial Turmo hi posen tota la voluntat del món però per guanyar a Saragossa, i a Gijón dissabte, cal oferir quelcom més que el que es va veure ahir. Molt més.

El duel va permetre veure en acció per primer cop els dos últims fitxatges, el porter Muric i Pablo Moreno. No van ser dolentes les primeres impressions que van oferir tant l'un com l'altre. El porter kosovar va realitzar un parell de bones intervencions a xuts de Narváez mentre que Moreno, amb més ganes que encert, va ensenyar bons moviments i espurnes de qualitat. Els aragonesos van portar més perill en una primera part on, per part gironina, Samu Sáiz i Valery van mirar de connectar sense gaire èxit amb Pablo Moreno. A la mitja hora, el senegalès Ibra Kebé va haver de retirar-se lesionat i Granell va entraren el seu lloc.

A la represa, es va veure alguna ràpida transició del Girona de Jairo per l'esquerra que no va derivar en accions de perill. Mentrestant, defensivament, Muric no va patir. Granell va ser el protagonista de la jugada que va decantar el marcador. El gironí, en l'intent de fer una passada enrere, va regalar la pilota a Vuckic que es va desfer de Juan Carlos per fer l'únic gol del partit.

Ni el gol en contra ni els canvis fets per Franscisco van servir per despertar un Girona que es va mostrar inoperant en atac. Mai, els jugadors gironins van trobar cap via per fer mal a la defensa aragonesa. Només els detalls de Samu Sáiz inquietaven una mica però quan la benzina del madrileny es va acabar, el Girona va passar a ser un equip planer. En un contracop, això sí, l'ex del Getafe va estar a punt de trobar el forat i fer la passada de la mort cap a Zeballos però Clemente ho va evitar.

Al final, els de Francisco encara haurien pogut encaixar un segon gol si el Saragossa hagués resolt més bé algun dels contracops de què va disposar als darrers instants del partit. La derrota de dimecres contra el FC Barcelona era esperada i normal però la d'ahir deixa al descobert que encara hi ha molta feina per fer. No tant en l'aspecte físic i tàctic, sinó més aviat als despatxos, on Quique Cárcel ha de perfilar la reconstrucció d'un Girona 2020-21 que, de moment, no engresca.