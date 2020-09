Setmana de cares noves

Acabades les provatures i sense cap més assaig a la vista, el Girona ha donat per acabada la pretemporada més curta que es recorda a Montilivi i centra els cinc sentits en el debut a la Lliga, previst per aquest dissabte al Molinón. La pilota tornarà a rodar quan només farà un mes que l'ascens a la Primera Divisió s'escapolia de la manera més cruel possible. En quatre setmanes i escaig, club i vestidor han hagut de passar pàgina, superar el dol i mirar cap endavant sense temps per a les lamentacions. Peces importants d'aquest darrer curs com Asier Riesgo, Pablo Maffeo, Ignasi Miquel i Borja García han fet les maletes, deixant Francisco Rodríguez sense bona part de la seva columna vertebral. La porta de sortida continua oberta mentre que les arribades es poden comptar amb els dits d'una mà. S'ha fitxat en propietat Jordi Calavera, mentre que el ventall de cessions fins ara porten els noms d'Enric Franquesa (Vila-real), Pablo Moreno i Arijanet Muric (tots dos del Manchester City). Poc bagatge encara als despatxos i molta feina per fer per construir una plantilla prou competitiva per no patir i mirar cap amunt, encara que aquest curs s'hagi optat per un discurs més prudent que es fixi, només i per ara, en els famosos 52 punts. Mentre el rellotge avança cap a l'estrena oficial i el mercat encara dona cert marge de maniobra (no es tanca fins al 5 d'octubre), els moviments als despatxos són constants i aquesta setmana es tancaran algunes operacions. Si més no, aquesta és la intenció de la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel, qui té un grapat de carpetes obertes, algunes d'elles ben calentes.

El brasiler Yan Couto seguirà els passos de Muric i Pablo Moreno ben aviat. Ja és a Girona (ho va publicar a les xarxes socials) i s'enrolarà a l'equip un cop tots els tràmits estiguin enllestits. Es tracta d'un jove amb projecció, perfil habitual dels préstecs que arriben de l'Etihad. Campió del món sub-17, i el City el fitxava a principis d'aquest any a canvi d'uns sis milions d'euros. Arribarà per competir per la titularitat al lateral dret amb Jordi Calavera. S'espera també tancar amb èxit la cessió de Monchu, una operació bastant més complicada però davant la qual Cárcel i companyia s'han sabut moure correctament. El balear, un migcampista ofensiu amb molt de talent, caràcter, potència i també olfacte golejador, no té lloc al Barça de Koeman i al Camp Nou li busquen una sortida perquè guanyi minuts i experiència. Hi ha equips de Primera que el volen, com ara el Celta, Betis i l'Osca, però cap d'ells ha fet un pas decisiu. És el Girona el més ben posicionat. El seu interès i constància l'han situat al capdavant i les negociacions, ben encaminades, parlen d'una cessió amb opció de compra en cas d'ascens.

Monchu no ha estat inclòs en la convocatòria de l'estada que el Barça B realitza aquests dies a Navata. Un clar indicador que farà les maletes i canviarà d'aires. Però és que a més, el representa Mediabase, agència propietat de Pere Guardiola, un dels accionistes majoritaris del Girona. Malgrat que en un primer moment el seu desig era el de foguejar-se en un equip de la màxima categoria, les presses i el fet de veure que cap equip dels teòrics interessats han fet un pas endavant definitiu, provoquen que cada cop vegi amb més bons ulls l'opció d'aterrar a Montilivi. De tancar-se, Francisco disposaria d'un migcampista ofensiu de molta qualitat, que ve de fer una desena de gols amb el filial blaugrana. És l'únic jugador de la pedrera que va debutar amb el primer equip de la mà de Quique Setién.



Sielva i les sortides

Amb Couto i Monchu és evident que no n'hi ha prou i és per això que el club té més fronts oberts. No només pel que fa a les sortides, amb algun candidat a abandonar. Homes com Mojica, Bernardo i el propi Granell (ha sigut suplent aquesta pretemporada) podrien fer les maletes si arriba alguna proposta interessant. Passa el mateix amb Stuani, malgrat que les opcions que l'uruguaià es quedi augmenten cada dia que passa. També es treballa amb altres arribades. Òscar Sielva és un dels futuribles. L'olotí, de 29 anys i ara al Ponferradina, és un migcampista que agrada però per fitxar-lo el club s'haurà de rascar la butxaca. El Girona ja hauria presentat una primera proposta, tot i que des del Toralín el missatge és clar: o es paga el mig milió d'euros de clàusula o no hi ha res a fer.