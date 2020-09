El Girona negocia amb l'Elx que Mojica hi vagi cedit amb obligatorietat de compra

Un cop confirmat que el Girona continuaria una temporada més a Segona A, des del club va tenir molt clar que alguns dels jugadors amb sous elevats no podien continuar a la plantilla. Sense l'ajuda pel descens, mantenir salaris altíssims ofegaria la caixa del Girona a l'hora de quadrar el nou límit salarial. La porta de sortida és oberta i el primer de passar-hi va ser Borja García, per qui l'Osca va pagar uns 2 milions d'euros de traspàs. També han sortit aquest estiu Choco Lozano i Yassine Bounou, pels quals s'han ingressat 2,5 i 4 milions del Cadis i del Sevilla, respectivament.

La llista de baixes s'ampliarà amb tota probabilitat abans no es tanqui el mercat perquè hi ha jugadors amb un sou insostenible per la nova economia del Girona 2020-21. El pròxim de fer les maletes hauria de ser Johan Mojica. El destí, podria ben ser el botxí del Girona al play-off per l'ascens: l'Elx. L'operació, que encara no està tancada, no suposaria cap ingrés gros d'entrada pel Girona, però sí l'estalvi d'una bona part de la fitxa del colombià. En aquest sentit, la possibilitat amb què es treballa és que l'adeu de Mojica sigui una cessió fins a final de temporada amb una clàusula d'obligatorietat de compra si l'Elx aconsegueix mantenir-se a Primera. La quantitat per la qual l'Elx compraria Mojica al juny del 2021 seria al voltant d'uns 3,5 milions. Cal recordar que l'estiu del 2018, després de dues cessions consecutives, el conjunt gironí va pagar 5 milions de traspàs a Rayo Vallecano per tenir-lo en propietat.

El conjunt il·licità no és l'únic candidat a endur-se Mojica aquest mercat. Refredada l'opció del Getafe, el Girona també ha rebut una proposta interessant d'un equip italià per aconseguir els serveis del carriler. El cartell del colombià, internacional absolut i mundialista a Rússia 2018, fa que el Girona no vulgui malvendre el futbolista. A principis de mes, per Mojica també havien arribat fumarades d'equips de la lliga francesa i anglesa. La decisió no hauria de trigar a arribar i aquesta mateixa setmana, el futur del colombià podria quedar resolt.