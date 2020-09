Damm-Girona, debut en una Divisió d'Honor amb subgrups

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va fer oficial ahir el calendari de la Divisió d'Honor juvenil per aquesta temporada 20/21, en la qual hi tornarà a competir el Girona que entrena Àlex Marsal. Com a principal novetat, la categoria es dividirà en dos subgrups, cadascun d'ell format per deu equips. Els gironins han quedat enquadrats al Grup A, on competiran amb el Barcelona, Espanyol, Damm, Europa, Cornellà, Mallorca, San Francisco, Atlètic Villacarlos i Penya Arrabal. La competició donarà el seu tret de soritda el cap de setmana de l'1 de novembre i el Girona s'estrenarà al camp del Damm, equip que entrena Luis Garcia, exfutbolista de l'Espanyol, entre d'altres equips. La lliga regular s'acabarà el 7 de març i quan això passi, els cinc primers classificats de cadascun dels dos grups protagonitzaran una promoció per decidir el títol i també l'accés a la Copa. Els deu equips restants quedaran enquadrats en un altre grup en el qual l'objectiu serà intentar lluitar per no baixar de categoria.