Muric arriba a Montilivi amb «moltes ganes de jugar»

Arijanet Muric ha sigut presentat aquest migdia com a nou porter del Girona. Arriba cedit pel Manchester City fins el proper mes de juny, temps que intentarà aprofitar per guanyar-se la confiança de Francisco. Seguit per Quique Cárcel des de fa unes temporades, ha dit que té "moltes ganes de jugar" i que donarà "el màxim" per intentar tenir "oportunitats".

"Quan estava al City, anys enrere, ja seguia el Girona i després de parlar amb els entrenadors vaig decidir que venir aquí era una bona opció. M'agrada el futbol espanyol", ha respost quan se li ha preguntat per les raons que l'han dut cap a Montilivi. "Tinc la confiança i seguretat que si entreno bé i tinc l'actitud correcta les oportunitats m'arribaran", ha afegit.

De Juan Carlos i Suárez, la seva competència directa, ha dit haver vist "grans porters i molt bon companys", i ha passat de puntetes quan se li ha demanat que es defineixi. "No m'agrada dir els meus punts forts i febles. Durant la temporada ja es veuran i la gent em podrà valorar".

Molt "ben rebut" pels seus companys de vestidor i també pel cos tècnic, diu tenir un "plus de confiança" per afrontar aquesta nova etapa, en la qual espera que el Girona "guanyi partits" a còpia de "jugar bé".