Pendents de serrells per Monchu i de l'anunci de Couto girona

El Girona presentarà avui formalment el nou porter Arijanet Muric, que ha arribat cedit pel Manchester City. El mateix origen té Yan Couto. El lateral dret brasiler però, encara no ha estat anunciat oficialment malgrat que és a Girona des de fa uns dies. Al mateix temps, el club continua negociant els últims detalls amb el Barça per la cessió del migcampista Monchu per una temporada amb opció de compra.