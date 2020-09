Mojica se'n va i la porta de sortida es manté oberta

Fa avui un mes de la patacada contra l'Elx que deixava sense ascens el Girona i el panorama ha canviat. Les encara poques incorporacions contrasten amb les sortides. Els cedits, com era d'esperar, han tornat als seus clubs d'origen o han canviat d'aires. I dels qui encara tenien contracte, també n'hi ha que provaran sort a un altre lloc. Si Borja García era traspassat la setmana passada, un altre titular habitual que també se'n va és Johan Mojica. No serà l'únic, perquè s'esperen més moviments en els propers dies en aquest sentit. El colombià jugarà cedit a l'Atalanta italià fins al 30 de juny.

Perd així Francisco el titular habitual a la banda esquerra de la defensa, un jugador explosiu i potent, que acumula 79 partits oficials amb el Girona, però que venia d'una temporada marcada pels clarobscurs. Ara bé, aquesta operació permet al club deslligar-se d'una de les fitxes més altes de tota la plantilla. El sou el pagarà ara l'Atalanta, que també abonarà una quantitat propera al mig milió d'euros en concepte de préstec que podria arribar al milió rodó depenent d'unes variables. Al final de curs, el club transalpí té una opció de compra que no és obligatòria a canvi de dos milions i mig d'euros. La meitat dels cinc que va costar-li al Girona el colombià, fitxat en propietat fa dos estius. Abans havia encadenat dues cessions consecutives i en una d'elles va formar part de la plantilla que el 2017 va pujar a Primera. Un any després va participar en el Mundial de Rússia amb el seu país. Mojica, que ja no va jugar dissabte l'amistós a Saragossa, es troba ja a Itàlia des d'on va declarava: «Estic molt feliç de formar part d'aquesta gran institució. Arribo a un excel·lent club. M'encanta l'equip».



Més sortides al caure

Tot buscant aclimatar-se a la nova realitat, millorant la plantilla i alhora equilibrant un límit salarial que ha baixat respecte l'última temporada, a Girona es treballa perquè algun dels altres jugadors que tenen contracte acabin marxant abans que es tanqui el mercat. A banda d'un Cristhian Stuani que continua decidint-se però que cada cop és més a prop de quedar-se, hi ha d'altres futbolistes que ben aviat podrien canviar de samarreta. És el cas de Bernardo. Futbolísticament, quedar-se el central és una prioritat per Francisco però la seva elevada fitxa (la segona més alta de l'equip) fa que una hipotètica sortida no sigui gens mal vista. Té cartell i no li falten pretendents.

Àlex Gallar també és a la rampa de sortida. Hi ha equips interessats en l'egarenc, com el Watford i Birmingham, encara que no són els únics fronts oberts que té el Girona en ment per acabar-lo col·locant. Té contracte fins el 2023 i un salari bastant elevant. A més, deixa enrere un any on els números no l'han acompanyat. Al mig del camp també hi poden haver sortides. Àlex Granell no té assegurada la seva continuïtat i el seu adéu és una possibilitat. Molts números de sortir també els té Pape Diamanka, per qui el club espera fer caixa. El seu destí, l'Albacete segons Mundo Deportivo.