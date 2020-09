Monchu: «Al Girona puc ser un jugador important»

El flamant fitxatge del Girona, Monchu Rodríguez, ha estat presentat aquest migdia en societat. El migcampista ha reconegut que havia refusat propostes d'equips de Primera per venir a Montilivi on considera que pot ser un jugador "important". El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que en el contracte de cessió amb el Barça hi figura una clàusula d'obligatorietat de compra en cas d'ascens a Primera.

La decisió

Hi havia diverses ofertes de Primera Divisió però quan em van trucar en Quique (Cárcel) i en Francisco no vaig dubtar. Vaig parlar-ne amb la família i els agents i ho vam tenir clar. Hem parlat uns quants cops. He vist que han apostat molt per mi i que seré un jugador important. Necessito jugar partits i formar-me i Girona és el millor lloc per fer-ho.

Posició

El Girona sol jugar amb un 4-2-3-1 o bé un 4-4-2. Jo em sento còmode en qualsevol de les posicions del mig. Al Barça jugava de pivot i d'interior. No tinc cap problema. Jugaré on sigui.

Perfil

Em considero un jugador complet. Puc anar d'àrea a àrea, puc defensar i atacar, sóc molt competitiu, tinc un bon colpeig de pilota. Puc aportar caràcter i ganes per intentar pujar amb el Girona.

El Barça

Sempre costa anar-se'n d'un equip gran. Va haver-hi aquesta situació. Vull agrair al Barça tots aquests anys allà. Ara sóc aquí si les coses van bé, m'hi estaré molts anys. Vinc amb moltes ganes de complir els objectius.

L'objectiu

Anirem pas a pas i partit a partit, però l'objectiu és pujar a Primera. A veure què passa.