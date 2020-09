Monchu, un luxe per al mig del camp

Si algun nom dels que han sonat en aquesta finestra de mercat d'estiu havia despertat expectació entre els aficionats del Girona era sens dubte el de Ramón Rodríguez Monchu, un talentós migcampista balear, de 21 anys, capità la temporada del Barça B que es va quedar a les portes de Segona davant del Sabadell. Ahir a la nit es va confirmar l'operació i Monchu jugarà aquesta temporada a Montilivi, cedit pels blaugrana, amb una opció de compra. Un luxe per al mig del camp, perquè era un futbolista desitjat per diversos clubs de Primera i de l'estranger, que a més pot acabar siguent propietat del Girona per només 3'5 milions. Segons Sport, si juga 22 partits el club gironí l'haurà de comprar obligatòriament per aquest preu. I sense que el Barça, com s'havia especulat, tingui possibilitat de recompra, per desesperació dels puristes de la base blaugrana, que donen per gairebé perduda una altra perla del seu planter.





?? Monchu, reforç pel centre del camp



?? El Club arriba a un acord amb el Barça per la cessió del futbolista mallorquí.



+ INFO https://t.co/jofWY6hSRE



Benvingut, Monchu! ????#GironaFC pic.twitter.com/HqPjwsdpBK — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) September 22, 2020

L'acord entre els dos equips contempla quedel jove migcampista. Monchu serà presentat aquest migdia i fins i tot podria estar a disposició depel debut a la lliga programat per dissabte a Gijon. Sense lloc al primer equip del Barça, el jugador balear s'ha hagut de buscar la vida i ha acabat acceptant l'opció de venir a Girona. El contracte amb el Barça se li acaba l'estiu que ve però és prorrogable dos cursos més, en cas que a Montilivi no executessin la clàusula de compra. Ve de signar una gran campanya al filial blaugrana, i fins i tot va arribar a debutar a la Lliga de Campions de la mà de Quique Setién, en el partit de tornada de vuitens contra el Nàpols al Camp Nou (3-1) el 8 d'agost; va entrar substituint Griezmann a sis minuts pel final.Diversos clubs de Primera i de l'estranger havien posat els ulls en ell, però Monchu, un jove amb molt de futur, ha acabat decantant-se per la proposta de. El nou futbolista del Girona va arribar a la Masia el 2012 procedent del futbol base del Mallorca, i ha disputat 66 partits amb el filial, sis a Segona (2017-18) i 57 a Segona B, entre el curs passat i l'anterior. A més també en va disputar tres a la fase d'ascens. Va firmar una progressió meteòrica, perquè el dia que va debutar amb el segon equip a la categoria de plata (al camp del Cadis el 15 de desembre de 2017) tot just tenia 17 anys i encara era juvenil. En aquesta etapa al Barça B va marcar onze gols.Aquesta última campanya Monchu va ser elde Francisco Javier García Pimienta i el, tot i la seva posició. L'equip es va quedar a un pas d'ascendir a Segona en caure en la final contra el Sabadell . Monchu no va poder ascendir amb el Barça B, però al final tindrà la possibilitat de competir a Segona, en el futbol professional, vestit de blanc-i-vermell.Amb la seva arribada Francisco disposa de diversos perfils al mig del camp, però ara mateix el futur d'homes com Granell o Diamanka no està gens clar i el senegalès, per exemple, està negociant la seva sortida rumb a l'Albacete. El migcampista gironí, per la seva banda, té una de les fitxes més elevades del vestidor i ja se sap que un dels objectius és alliberar massa salarial...A l'espera de Yan Couto,després de les arribades del Manchester City de Muric, porter, i Pablo Moreno, atacant; el lateral esquerre Enric Franquesa, en préstec pel Vila-real, i el lateral Calavera, fitxat en propietat.