Arijanet Muric: «Vinc aquí per jugar i donaré el màxim per aconseguir-ho»

Arijanet Muric: «Vinc aquí per jugar i donaré el màxim per aconseguir-ho» girona

Per més controlat que Quique Cárcel tingués Arijanet Muric, el nom del porter kosovar, nascut ara fa 21 anys a Suïssa, va entrar per primer cop a la base de dades de la majoria dels aficionats del Girona. Només escampar-se les primeres informacions que el futur immediat del prometedor porter del City es trobava a Montilivi, les xarxes socials van fer la seva feina. Com la pólvora van córrer un parell o tres de vídeos amb actuacions seves. Alguna errada clamorosa vestint la samarreta del Nottingham Forest, un cop de cap a un adversari per deixar-lo estirat al damunt de la gespa, i un parell de penals aturats en un partit de Copa a Anglaterra amb l'equip de Manchester davant del Leicester. Massa poc per opinar, per fer-se una idea de les seves virtuts i defectes. Tampoc el dissabte a Saragossa, en l'amistós amb derrota inclosa dels de Francisco, va poder quedar clar què és el que pot aportar Muric aquest curs. Planta en té i, sí, a La Romareda va fer alguna intervenció de mèrit. Però ell vol que se'l conegui a còpia de bones actuacions. De minuts. De tenir protagonisme. És el que cerca a Girona, on ha arribat amb tota la il·lusió del món. Ben rebut des del primer minut al vestidor, competirà per un lloc amb Juan Carlos. Va elogiar el seu company i també ho va fer parlant de Suárez. D'ell, ben poca cosa. Prefereix els fets abans que les paraules. Ahir va ser presentat, novament, a través d'una roda de premsa telemàtica. Discurs breu, en anglès i amb traductor pel mig. Però les idees clares. Vol pencar des del primer fins l'últim minut. I sobretot, té moltes ganes de jugar, retornant-li així la confiança a un club que fa més d'un any que li segueix la pista.



per què girona?



«Aquests últims anys, quan ja estava al City, seguia aquest club. Després de parlar-ne amb els entrenadors i també amb els membres del cos tècnic, vaig decidir que venir a Girona podia ser una bona opció per a mi. M'agrada el futbol espanyol. Aquestes són algunes de les raons principals per ser avui aquí».



la titularitat



«Tinc moltes ganes de jugar i és per això que donaré el màxim per poder tenir així oportunitats. Tinc la total confiança que si entreno bé i la meva actitud és la correcta, les oportunitats m'acabaran arribant».



competència



«Tant Juan Carlos com també Suárez m'han semblat dos bons companys i uns grans porters. Estan entrenant molt bé, encara que serà decisió de l'entrenador escollir el porter titular».



com es defineix?



«No m'agrada valorar-me, ni dir obertament quines són les meves virtuts i també els meus punts febles. Durant la temporada ja s'anirà veient la meva manera de jugar i serà llavors quan la gent podrà fer-ne una valoració».

porters més alts



«No veig massa diferències entre els porters pel simple fet de ser més alt o més corpulent».



primeres sensacions



«La rebuda per part dels jugadors, el cos tècnic i tota la gent del club ha sigut molt bona aquests dies. Això m'ha permès tenir un plus de confiança».



objectiu col·lectiu



«El principal és aconseguir guanyar partits i també fer un bon joc. Si les dues possibilitats es produeixen tindrem tot de cara per sumar bons resultats i signar una molt bona temporada».



fites personals



«Ser aquí significa molt per mi perquè vull millorar i ajudar el club a aconseguir les seves fites i objectius per així arribar el més lluny possible. Intentaré millorar i jugar tot el que pugui per així agafar experiència de cara al futur».



Seguit des de fa temps

Si el president Delfí Geli el va definir com «un porter amb una projecció increïble» i li va desitjar «tots els èxits» esportius possibles, el director esportiu Quique Cárcel, per la seva banda, va explicar que Arijanet Muric és «un porter que coneixem molt bé» i que fa «dues o tres temporades» que li estan seguint la pista. «Quan estàvem a Primera ja vam valorar la possibilitat que vingués i ara tenim la sort de tenir-lo aquí entre nosaltres. Ens pot aportar moltes coses. És jove i també s'ha de tenir paciència, ha jugat pocs partits».