La importància de començar bé

Les notes arriben al final de curs. Un cop s'acaba la temporada, és l'hora de fer un cop d'ull a la classificació per veure com ha anat la cosa. Si s'ha atrapat o no l'objectiu, si s'han fet els deures. El desenllaç és el que rep més trascenència, encara que començar bé també és important. Malgrat que ara el marge de maniobra és enorme, signar un bon inici serveix per un munt de coses, totes elles positives. Sobretot en el context actual del Girona, encara en construcció i amb el record de com va acabar l'última temporada encara ben recent. L'equip de Francisco comença la Lliga un xic més tard que la major part dels seus rivals. Ho farà aquest dissabte al camp de l'Sporting i amb un únic objectiu: guanyar. Impossible predir com aniran les coses. Per anar fent boca i omplir una mica el got de l'optimisme, només cal fer un cop d'ull als últims precedents. Els que diuen que els gironins solen començar amb bon peu. Com a mínim, puntuant.

El Girona enllaça vuit temporades que les comença sense conèixer la derrota. L'última, el 2011. Curiosament contra l'Elx, el botxí en el recent play-off d'ascens. Aquell cop, un dolorós 1-4 per obrir una Lliga en la qual l'equip patiria, i de valent, per salvar-se tot i aconseguir-ho al tram final. D'ençà que ha encadenat fins a vuit debuts puntuant. En aquest període, fins a cinc empats (0-0, Sabadell 12/13; 3-3, Sevilla Atlètic 16/17; 2-2, Atlètic de Madrid 17/18; 0-0, Valladolid 18/19; 1-1, Sporting 19/20) i un total de tres victòries, totes consecutives (1-0, Alabès 13/14; 1-0, Racing 14/15); i 0-1, Bilbao Athletic 15/16). En les darreres vuit estrenes, per tant, només ha encaixat sis gols i n'ha fet nou.

Números que encara fan més patxoca si s'agafa com a referència ja no només la darrera dècada (quatre victòries, cinc empats i una única desfeta, l'esmenta amb l'Elx), sinó totes les temporades consecutives en les quals l'equip ha militat en una de les dues categories professionals, tant la Primera Divisió com la Segona A. Del 2008 fins ara, els debuts han sigut prou profitosos. En aquest temps, un parell d'ensopegades (l'1-4 amb l'Elx del 2011 i un 0-1 amb el Cartagena, dos anys abans) i prou. A part, fins a cinc victòries i el mateix número d'empats. Val a dir també que al llarg de tot aquest període, el Girona només s'ha estrenat tres cops lluny de Montilivi, encara que sempre que ho ha fet ha acabat puntuant. Dissabte, tocarà jugar al Molinón. Primera oportunitat per millorar les xifres com a visitant. Les de l'últim curs, per oblidar: 16 punts de 63 i només tres victòries, amb 19 gols a favor i fins a 30 en contra. Només ho van fer pitjor el Ponferradina, Racing i Numància.