«Tot i jugar al 70 per cent, el Girona té jugadors tan bons que et pot guanyar»

Feia cinc anys, des del 2015, que l'Sporting no engegava una temporada guanyant els dos primers partits. Un sis de sis, el d'aquest curs, que ha enfilat l'equip ara entrenat per David Gallego al capdamunt de la classificació i que l'infla de moral de cara les properes jornades. L'immediata, contra un Girona que tot just s'estrenarà a la Lliga, que es troba encara en construcció i al que li pot pesar el dol per haver-se quedar a les portes de pujar a Primera. Una vegada més. Malgrat això, ningú se'n fia al Molinón. Avisava Diego Mariño, porter dels asturians, qui tampoc té garantida la continuïtat i que podria deixar la plantilla si li arriba una oferta interessant que, de moment, no té. «Del Girona en destaco les seves individualitats. Jugador per jugador, la plantilla és enorme. Per dir-ho d'alguna manera, és un equip fet a dit, disposa d'un gran pressupost i això li permet escollir els jugadors que vol tenir. Pot estar no fent un bon partit i acabar-te guanyant. Amb un 70 per cent de rendiment i d'implicació pot guanyar qualsevol degut a la qualitat que té, sobretot pel que fa els jugadors d'atac», valorava Mariño.

El porter es mostrava franc. «Hem fet moltes coses bé, però encara hem de millorar en d'altres aspectes», explicava després dels dos primers partits del campionat. Al mateix temps, definia com a «molt important» el fet de no haver encaixat ni un sol gol. «Això et manté viu. L'equip creu i des del darrere fins la davantera, tots treballen per fer bona aquesta tasca defensiva». Deia igualment que «si mantenim la solidesa defensiva al darrere, ens donarà molts bons resultats al llarg d'aquesta temporada». Ara bé, Mariño se sincerava respecte als objectius col·lectius en els propers mesos. «Si ens comparem amb d'altres equips, en un principi no partim com a opció per estar més amunt del vuitè lloc. Ara, amb treball i si fem les coses bé, podem guanyar a qualsevol».



Cumic ja s'entrena

David Gallego va dirigir ahir al matí una nova sessió d'entrenament a Mareo per preparar la cita d'aquest dissabte contra el Girona. L'entrenador català va poder treballar per fi amb Nikola Cumic, incorporat aquest estiu. El serbi arribava el passat divendres i a principis de setmana era presentat, però es va haver d'esperar per poder sumar-se al grup i treballar amb els seus companys. La normativa exigeix que cada futbolista ha de superar dos tests PCR. Un cop els resultats han sigut positius, Cumic ha pogut entrenar amb normalitat i fins i tot podria debutar aquest dissabte. Gallego farà pocs retocs a l'onze respecte les dues últimes jornades. Cristian Salvador està descartat per culpa d'una ruptura fibrilar, mentre que Nacho Méndez, en disputa amb el club perquè no ha respost a l'oferta de renovació, està apartat i tampoc jugarà. L'Sporting continua pentinant el mercat tot buscant un lateral esquerre. Sospirava pel gironí David Juncà (Celta), però l'ha descartat per temes econòmics. L'alternava és obtenir la cessió de Saúl García, un futbolista amb passat a Montilivi que ara pertany a l'Alabès.