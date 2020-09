Juncà torna a aparèixer en escena per reforçar el carril esquerre

L'adeu de Johan Mojica cap a l'Atalanta ha deixat un buit al lateral esquerre de la plantilla. Enric Franquesa, cedit pel Vila-real, és ara per ara l'únic jugador específic per una posició que, de ben segur, el Girona mirarà de reforçar. En aquest sentit, un dels noms que torna a ser sobre la taula de Quique Cárcel és el de David Juncà (Celta). El de Riumors té contracte fins al 2023 però compta poc per al tècnic Òscar Garcia i es podria plantejar una cessió a Montilivi. L'Sporting també s'hi ha interessat però sembla que al final es quedarà amb el també ex-Girona Saúl García (Alabès). Un altre lateral que té vigilat el Girona és el del ghanès Baba Rahman, propietat del Chelsea, que la temporada passada va jugar 4 partits amb el Mallorca.