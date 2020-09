Monchu: «Si les coses van bé, m'estaré molts anys al Girona»

Monchu va viure ahir la seva primera jornada completa com a nou jugador del Girona. El flamant fitxatge del club de Montilivi ja es va posar a les ordres de Francisco, va conèixer els seus nous companys a l'entrenament de La Vinya, i, encabat, va ser presentat a l'estadi. Del seu primer discurs com a blanc-i-vermell se'n desprèn sobretot una fam competitiva immensa. El mallorquí és conscient que amb 21 anys ha de jugar, sumar minuts i bregar-se competitivament. Les portes del primer equip del Barça les tenia tancades i, malgrat tenir propostes de Primera Divisió, s'ha estimat més valorar el fort interès de Quique Cárcel i Francisco. «A la meva edat necessito jugar i formar-me i el Girona és el millor lloc. Aquí seré important», deia el de Palma. Ha deixat el Barça, sí, i això mai ha de ser fàcil, però Monchu enceta a Girona una etapa que espera que sigui «per molts anys». Això ho definirà la trajectòria de l'equip aquesta temporada. I és que el contracte de cessió amb el Barça, segons va voler especificar Quique Cárcel, inclou una clàusula per la qual el Girona tindrà l'obligació de comprar Monchu en propietat si l'equip aconsegueixi pujar a Primera Divisió. Per joventut i característiques, Monchu es perfila com una peça clau a l'esquema de Francisco. Un home amb qualitat però també amb sang i capaç d'encomanar la seva energia als companys en moments puntuals dels partits.



la decisió



«Hi havia diverses ofertes d'equips de Primera Divisió però quan em van trucar en Quique (Cárcel) i en Francisco i em van parlar del projecte del Girona, no vaig dubtar. Vaig parlar-ne amb la família i els agents i ho vam tenir clar de seguida. Hem parlat unes quantes vegades. Des del primer moment em van que apostarien molt per mi i que seria un jugador important. A l'etapa en què estic necessito jugar partits i formar-me i Girona és el millor lloc per fer-ho».



posició



«El Girona sol jugar amb un 4-2-3-1 o bé un 4-4-2. Jo em sento còmode en qualsevol de les tres posicions del mig del camp. Al Barça jugava de pivot i d'interior. No tindré cap problema. Jugaré on sigui i on em digui l'entrenador que ho faci».



el perfil



«Em considero un jugador complet. Puc arribar d'àrea a àrea, puc defensar i atacar, soc molt competitiu, tinc un bon colpeig de pilota. Puc aportar caràcter i ganes d'afegir-me al projecte i pujar amb el Girona».



l'objectiu



«Anirem pas a pas i partit a partit, però l'objectiu és pujar a Primera Divisió. Ja veurem què passa al final».



el barça



«Sempre costa anar-se'n d'un equip gran. Era la millor situació per marxar. Vull agrair al Barça tots aquests anys que he estat allà jugant i formant-me. Ara soc aquí, al Girona. Vinc a fer aquesta temporada i, si les coses van bé, m'hi estaré molts anys més. Vinc amb moltes ganes de complir els objectius marcats pel club».



joventut



«Sempre és important que en una plantilla tan gran hi hagi gent veterana i d'altres jugadors més joves, amb fam i disposats a ajudar l'equip a tot».