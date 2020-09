Francisco: «No vull enganyar ningú i no diré que l'equip està fet per pujar»

El Girona encetarà demà la nova temporada al camp d'un Sporting de Gijón (18.15 hores), que ja porta el ritme de la Lliga i encadena dues victòries seguides. Conscient que "serà un rival molt difícil" i que l'equip "no està fet per pujar", Francisco ha explicat a la prèvia que tothom ha d'estar "il·lusionat" per ser "competitius". L'entrenador blanc-i-vermell tindrà un equip ben diferent respecte el curs passat i està pendent de més moviments a la plantilla -que, com ha reconegut, ja compta amb Yan Couto- però assegura que el compromís de tots és màxim.



INCERTESA A LA PLANTILLA

Era conscient que això podria possar perquè tenim jugadors amb nivell de Primera. Pot haver-hi aquesta situació (que pugui sortir algú). De moment però, tots estan entrenant i amb un compromís enorme fins l'últim dia. I no ve pas d'ara, si no del principi. Hi ha jugadors que saben que possiblement hagin de sortir, però comptem amb ells demà. Amb això competirem i mirarem de fer un bon partit demà a Gijón.

OBJECTIU DEL CURS

Quan vaig arribar vaig ser sincer i vaig dir que l'objectiu era l'ascens perquè així s'havia marcat al principi i pel pressupost i jugaors. Ara soc realista. Anem a Gijón amb tres vailets del filial, Jose Suárez... No ens hem denganyar. L'important és ser competitiu i esforçar-se cada setmana. No podem marcar l'objectiu a llarg termini, sinó competir i que la gent s'engresqui. No em marcaré cap repte, només el de demà. No vull enganyar ningú i no diré que l'equip està fet per pujar. Hem signat jugadors molt joves de molt talent que no han debutat a Segona.

STUANI

El mercat fins el dia 5 d'octubre ens tindrà a tots pendents. Jugadors com Stuani o Granell són abellidors i qualsevol equip de Primera pot pressionar per ells. Ara entrenen i són important per nosaltres. Passarà el millor pel club i per a ells. A Stuani el veig entrenar, sóc optimista i té ganes de quedar-se, però el mercat és el que és.

SPORTING

El 80% de la plantilla és la mateixa del curs passat. Té jugadors molt bons que van fer un tram final fantàstic. M'han agradat molt els dos partits que li he vist amb el nou entrenador (David Gallego). Serà un rival molt difícil. A més a més, ens haurem d'adaptar al nou protocol COVID-19, l'arribada a l'estadi i tota la pesca. Ens hem d'il·lusionar indpendentment de si surt algú avui o demà.

CANVI DE CICLE

El cop va ser dur i tots sabíem que havíem perdut una oportunitat. No ens marquem ara un objectiu a llarg termini sinó a curt. Estan sortint molts jugadors de l'any passat com Miquel, Maffeo, Rivera...Això ens ho fa mirar tot amb una altra perspectiva. Quedarà en el record la patacada però ens hem de tornar a engrescar. Volíem fer un canvi a la plantilla quant a tot. Tant en el perfil de jugador d'edat. Tenim Juanpe, Granell, Alcalá, Bernardo, Samu, Stuani... Ens donaran molta força i ajudaran els joves. Cerquem també incorporacions que ens donin talent i un toc diferent. Per això han vingut Monchu, Pablo Moreno, Muric i Couto, que són molt joves.