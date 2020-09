El gallec Muñiz Ruiz dirigirà el partit de demà a Gijón

La Federació va fer oficial ahir la designació per al partit de demà al Molinón. L'escollit per dirigir l'Sporting-Girona és el gallec Muñiz Ruiz, que tot just enceta la seva segona temporada a la categoria. Al Var hi serà el canari Trujillo Suárez. El col·legiat, de 29 anys, ha dirigit tres cops el Girona fins ara, tots el curs passat. El balanç és de dues victòries i una derrota. Els triomfs van ser contra el Las Palmas, gràcies a un penal rigorós per mans (1-0) i davant el Cadis (2-1) en un partit on va expulsar Mojica i Perea i va xiular un penal contra els gironins. La desfeta va ser a Màlaga (2-0) on va expulsar Rivera amb vermella directa.