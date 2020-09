El Girona viatja a Gijón sense Gallar, a punt de marxar al Cartagena

El Girona ha donat a conèixer la convocatòria dels 22 homes que viatjaran a Gijón per enfrontar-se demà a l'Sporting (18.15 hores), en el primer partit de la temporada 2020/21. Muric, Moreno, Franquesa i Monchu, les noves incorporacions d'aquest estiu, han entrat a la llista de Francisco, que també s'endú els joves del filial Turmo, Kebé i Pau Víctor. A l'espera de decidir el seu futur, Bernardo també. En canvi, Àlex Gallar no acompanyarà a l'equip perquè té tots els números de sortir del club de Montilivi en les properes hores per convertir-se en nou jugador del Cartagena.





Tampoc han entrat a la convocatòria. L'uruguaià està sancionat, mentre que el vallesà és baixa per lesió.