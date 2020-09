L'operació sortida començarà amb l'adeu de Gallar cap al Cartagena

El Girona s'estrena demà a la temporada 2020-21 amb un partit al camp de l'Sporting de Gijón. Un duel estrany, sens dubte, pel fet de venir d'un final de curs anterior traumàtic i d'una pretemporada curta i atípica, però també perquè el mercat és obert i el club té pendents encara una pila de moviments. En aquest sentit, l'entrenador Francisco Rodríguez és conscient que d'aquí al 5 d'octubre a mitjanit -data límit per fitxar-, la seva plantilla patirà uns quants canvis. De fet, dels jugadors que es desplaçaran demà cap a terres asturianes, n'hi ha uns quants que tenen força números de no ser-hi en el següent partit, a Montilivi contra el Fuenlabrada.

Quique Cárcel va anunciar fa dies que hi hauria canvis a la plantilla. La llista de baixes s'ha ampliat amb l'adeu de Mojica cap a l'Atalanta, que s'afegeix a les de Borja García, Riesgo, Soriano, Miquel, Oliván, Maffeo, Rivera i Brandon Thomas. N'hi haurà més. El director esportiu blanc-i-vermell està fent equilibris per quadrar el nou límit salarial i necessita líquid per poder encarar noves incorporacions. És per això que no es tancarà a pràcticament cap sortida. En aquest sentit, hi ha tres noms sobre la taula amb possibilitats de deixar el Girona en els pròxims dies: Àlex Gallar, Àlex Granell i Pape Diamanka.

Qui més a prop és a punt de tancar la seva sortida és Àlex Gallar. El davanter vallesà tindria ja un acord amb el Cartagena per incorporar-s'hi de seguida. Fitxat l'estiu passat de l'Osca a cop de talonari per gairebé un 1,5 milions d'euros, el de Sabadell no va respondre a les expectatives generades. Gallar va jugar molt, sobretot amb Juan Carlos Unzué i Pep Lluís Martí (39 partits en totes les competicions), però no va veure porteria en tota la temporada. El seu rendiment decebedor i l'alta fitxa han fet que el Girona vegi amb bons ulls la seva sortida ja sigui en forma de cessió amb opció de compra o, fins i tot de traspàs.

El Cartagena ha tornat enguany a la categoria de plata i s'ha reforçat a consciència per no patir. El fitxatge estrella és, sens dubte, el de Rubén Castro (Las Palmas), que amb 39 anys ha de ser l'home gol d'un equip on també han arribat De la Bella (Las Palmas) i David Simón (Deportivo de la Corunya), Delmás (Saragossa) i Clavería (Fuenlabrada), entre d'altres. El Girona aprofitaria la baixa de Gallar per reforçar els extrems amb jugadors ràpids i que corrin a l'espai, característiques que demana Francisco i que no reuneix Gallar, més associatiu i d'anar per dins.

El futur de Granell

Amb Gallar amb un peu i mig fora de Montilivi, la porta també podria estar oberta per a Granell. El capità té contracte fins al 30 de juny de l'any que ve i es troba a gust a l'equip de la seva ciutat. Tanmateix, és conscient de la situació actual i té clar que si arriba una oferta que sigui beneficiosa econòmicament pel Girona i el convenci esportivament a ell, no serà un problema. De moment, equips com el Valladolid, l'Osca i l'Alabès han mostrat interès en el gironí. També han arribat cants de sirena de l'estranger, tant d'Anglaterra com de la lliga Suïssa. Caldrà veure ara si algun d'aquests equips està diposat a pagar traspàs per un Granell que va arribar a Montilivi l'estiu del 2014 lliure procedent del Prat, de Segona Divisió B.

Qui té més clar el camí de sortida que Granell és Pape Diamanka. El senegalès tampoc va oferir el rendiment desitjat el curs passat i el club considera que pot trobar millors peces a la seva posició. La seva sortida permetria, alhora, alliberar un bon gruix de massa salarial. De moment, l'Albacete és qui més interès ha mostrat. L'escull, però, és econòmic perquè els manxecs volen una cessió i, per contra, el Girona demanaria traspàs. El Deportivo de la Corunya, enguany a Segona Divisió B, també és un els pretendents de Diamanka.

Mentrestant, avui es podria fer oficial la cessió de Yan Couto per part del Manchester City. El lateral dret brasiler, de 18 anys, ja fa dies que s'entrena amb l'equip a l'espera que el fitxatge sigui oficialitzat. A part de Couto, s'esperen més de mitja dotzena de cares noves més abans no es tanqui el mercat el pròxim 5 d'octubre. Dependrà molt tot també del que pugui passar amb Stuani, per qui alguns equips de Primera continuen rumiant si jugar-se-la, però els pròxims dies pot ser un degoteig continuu de cares noves a Montilivi. Fins ara han arribat al Girona quatre nous futbolistes: Enric Franquesa (Mirandés/Vila-real B), Arijanet Muric (Nottingham Forest/Manchester City), Pablo Moreno (Manchester City) i Monchu Rodríguez (FC Barcelona). Sigui com sigui i depenent de les sortides que es concretin, el Girona necessita reforçar totes les línies per encarar amb garanties la nova temporada.