Collado (Barça) i Juncà (Celta) haurien de ser els pròxims

El Girona es continua movent per reforçar l'equip i, a poc més d'una setmana perquè es tanqui el mercat, té clar que resten força peces per completar el puzzle. En aquest sentit, el pròxim d'aterrar a Montilivi serà Àlex Collado. L'extrem del Barça B, de 21 anys, s'incorporarà al Girona en qualitat de cedit pel Barça i, com en el cas de Monchu, el conjunt de Montilivi tindrà una opció de compra pel jugador. Collado, que ha jugat dos partits amb el primer equip del Barça, és un extrem molt fi i tècnic, a qui li agrada anar per dins, més que pas desbordar per velocitat. El curs passat va jugar 24 partits i va fer 5 gols a Segona B.

Qui també és molt a prop de fitxar pel Girona és David Juncà, de 26 anys. El de Riumors, que ahir es va lesionar i en té per 2 o 3 setmanes, deixarà el Celta, amb qui té contracte fins al 2023, per tornar al Girona, d'on en va sortir el 2015 per fitxar per l'Eibar. Caldrà veure si ho fa cedit o lliure.