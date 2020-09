Estrena amb mal peu del Girona a Gijón

Nova temporada al Girona i nous reptes pels de Montilivi. Enguany s'està remarcant que l'objectiu principal no és l'ascens sinó l'anar dia a dia i establir-lo quan restin pocs partits. De ben segur, que el desig de tornar a Primera és real. Però pot esvair-se amb partits com el d'avui. L'expulsió del local Gaspar Campos (min.14) feia preveure que la victòria podria esdevenir-se amb menys dificultats de les esperades. Però els visitants, amb Gumbau i el nouvingut Monchu com a cap de cartells, no han pogut veure porta en una primera part dominada de dalt abaix pels pupils de Francisco. Una altra targeta vermella, aquest cop per Franquesa a les acaballes de la primera meitat ha fet que els locals posessin una marxa més. Djurdjevic per partida doble i deixant a l'aire les mancances defensives gironines ha marcat un doblet perquè el Girona comenci amb derrota un altre any a Segona.

Francisco ha fet sortir cinc dels sis fitxatges des de l'inici del partit: Muric, Franquesa, Calavera, Monchu i Pablo Moreno han sortit de titulars. Mentre que la darrera incorporació, el brasiler Yan Couto que va signar amb el Girona durant el dia d'ahir, s'ha mirat el començament del partit des de la banqueta. En detriment de les noves cares blanc-i-vermelles, el capità Àlex Granell també va ser suplent. Qui no ha anat convocat i s'ha hagut de mirar el xoc des de casa és l'artiller Christian Stuani. L'uruguaià estava sancionat degut a la targeta vermella que va rebre a la tornada del PlayOff d'ascens contra l'Elx a Montilivi.

Com tants d'altres partits en aquesta enredada competició com és la Segona Divisió, l'enfrontament que ha tingut lloc a l'estadi El Molinón ha començat sense que cap dels dos equips fes un pas endavant. La igualtat entre asturians i gironins va finalitzar ben d'hora, concretament en el minut 14 quan el local Gaspar Campos veia la targeta vermella directa després de realitzar una entrada a destemps i amb les plantes del peu per davant al central Bernardo Espinosa.

A partir d'aquí el xoc agafava color groc, ja que els gironins han fet servir la segona equipació en el dia d'avui. El domini per part dels visitants es feia present, monotematitzant el joc a la banda dreta degut al reguitzell de cames locals que s'acumulaven prop de l'àrea. A tocar de la línia de cal, el retornat Calavera ha intentat, en va, centrades buscant i rebuscant algun cap que obrís el marcador. Vist que aquesta estratègia no ha donat fruit, els futbolistes entrenats per Francisco Rodríguez han canviat de xip. Gumbau i el flamant fitxatge Monchu han provat reiteradament sorprendre Mariño amb xuts des de fora de l'àrea. El mateix Gumbau ha tingut la millor ocasió de la primera meitat al rematar un cop de cap després d'una jugada enrevessada on el porter de l'Sporting ha impossibilitat obrir el marcador un cop més. La superioritat numèrica i futbolística dels visitants ha acabat quan es fregava el descans. El lateral Franquesa ha rebut la targeta vermella directa després d'una entrada innecessària al mig del camp. En un primer moment, el col·legiat li ha mostrat la cartolina groga, però el VAR li ha fet rectificar per canviar-li el color i tornar la igualtat sobre el terreny de joc.

La represa ha començat de la pitjor manera pels de Montilivi. El damnificat ha sigut Pablo Moreno que ha estat reemplaçat per un Ramalho que s'ha posicionat en un lateral esquerre orfe de peces. Amb el 10 contra 10, Bernardo ha fet una errada en una passada prop de la línia divisòria regalant la pilota a Djurdjevic. El serbi ha aprofitat la badada i en la primera ocasió local ha superat Muric amb un xut potent que ha tocat primer el travesser per posar l'1-0. Amb el marcador avall, els gironins havien de remar, i molt. Jairo ha estat a prop amb un xut que ha fregat el pal. Un miratge. Djurdjevic ha deixat retratat un Bernardo que recordarà la seva reestrena amb el Girona per posar el 2-0 en el marcador. El partit es posava molt coll amunt. Per això, Francisco ha sacsejat la banqueta per introduir cames fresques amb l'objectiu d'aconseguir un utòpic empat o almenys de retallar distàncies pel que fa el marcador.

El futbolista del filial Kébé i Granell han estat els elegits en nom de Valery i Gumbau. Sense aproximacions, el tècnic d'Almeria ha fet entrada Pau Víctor, també del filial, i Zeballos per aconseguir el gol que el faci creure i ha retirat Jairo i Monchu. Víctor amb una gran desmarcada ha estat a punt d'aconseguir retallar distàncies després d'estavellar la pilota al pal amb un cop de cap. A partir d'aquest moment l'Sporting ha sabut patir després de veure com els visitants han intentar d'una manera i una altra superar sense fortuna a Mariño i han fet que l'obertura de la temporada hagi sigut igual que l'acabament de la passada: amb una derrota i sense fortuna de cara a porteria.



FITXA TÈCNICA



Sporting: Mariño, Bogdan, babin, Borja López, Pablo garcia, Javi Fuego, Pedro, Gaspar, Aitor (Cumic, min.49), Manu Garcia (Pérez, min.90+2) i Djurdjevic (Álvaro Vázquez, min.75).

Girona: Muric, Calavera, Juanpe, Bernardo, Franquesa, Monchu (Zeballos, min. 79), Gumbau (Granell, min.64), Valery (Kébé, min.64), Jairo (Pau Víctor, min. 79), Samu Sáiz i Pablo Moreno (Ramalho, min.46).

Gols: 1-0, Djurdjevic (min.49); 2-0, Djurdjevic (min.60).

Àrbitre: Muñiz Ruiz. Va amonestar els locals Borja López i Djurdjevic; i els visitants Juanpe i Kébé. I va expulsar amb vermella directa el local Gaspar i el visitant Franquesa.