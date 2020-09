Una exigent estrena per a un Girona encara en reconstrucció

Lluny dels aires de grandesa que acompanyaven l'equip la temporada passada, el Girona 2020-21 enceta avui el nou curs ple de dubtes i amb un discurs molt més assenyat i humil. Des del primer moment, tant Quique Cárcel ja fa setmanes com ahir mateix Francisco Rodríguez han volgut deixar clar que s'ha acabat parlar d'ascens i que el repte que es marquen és el d'omplir la pica de mica en mica i, arribats al cas, ja hi haurà temps de pensar-hi al mes de maig. La inesperada garrotada contra l'Elx de fa un mes ha fet que el Girona continuï un any més a Segona però, lluny de ser el gall de la categoria, els gironins han passat a ser un outsider, un tapat.

L'inici de Lliga farà pujada, sobretot aquestes dues primeres jornades, per a un equip encara en reconstrucció i on hi pot haver molt de moviment d'entrades i sortides abans no es tenqui el mercat el 5 d'octubre. Francisco és conscient que el Girona no es presenta avui al Molinón en la millor situació però tampoc vol que aquesta incertesa que envolta una bona colla de jugadors i la manca de fitxatges, sigui cap excusa. En aquest sentit, homes com Bernardo o Granell, que poden ser titulars aquesta tarda i d'altres que han entrat a la convocatòria com Diamanka, Bueno i Zeballos, entre altres, podrien canviar d'equip en els pròxims dies. Un escenari gens adequat per encarar un partit contra el colíder de la categoria però al qual Francisco està convençut que els seus homes poden superar. La intenció a Gijón és clara: tornar a Girona amb quelcom de positiu i no pas amb la sensació d'haver llençat a les escombraries una jornada.

No seran avui al Molinón el referent encara de l'equip, Cristhian Stuani, sancionat per l'expulsió soferta en la final del play-off contra l'Elx, ni tampoc Aday Benítez, intervingut de la paret nasal fa dies i que ahir tot just va fer el primer entrenament amb el grup. Per contra, sí que viatgen totes les cares noves anunciades fins ara: Aro Muric, Franquesa, Couto, Monchu i Pablo Moreno, a més a més de Bernardo Espinosa que ha tornat de la cessió a l'Espanyol. La manca de reforços i l'adéu d'Àlex Gallar al Cartagena va fer que Francisco hagués de completar la convocatòria amb un tercer porter (Suárez) i tres joves del planter (Kebé, Pau Víctor i Turmo).

Sigui com sigui, l'onze titular que presentarà el Girona avui a Gijón no hauria de tenir gaires secrets. Qualsevol cosa no fos un equip amb Juan Carlos a la porteria, Calavera i Franquesa als laterals, Bernardo i Juanpe a l'eix, Granell i Gumbau al pivot amb Valery i Jairo als extrems, Samu Sáiz a la mitjapunta i Moreno a dalt seria una sorpresa. En aquest sentit, caldrà veure com es mou el jove davanter cedit pel City en el seu debut a la categoria. Baixet, però tècnic i esmunyedís tindrà la missió de buscar les pessigolles a tot un gegant experimentat de la categoria com el central Babin.

Pel que fa a l'Sporting, David Gallego té les baixes del lesionat Cristian Salvador, de Nacho Méndez, apartat del grup perquè acaba contracte i no té la intenció de renovar, i de Traver, Hernán Santana i Neftalí, que no compten per al tècnic.