Cap victòria en nou visites a Gijón

El Molinón-Enrique Castro Quini no és un estadi talismà per al Girona. Tot al contrari. El conjunt gironí ha demostrat durant la història que té ben entravessat l'estadi asturià. I és que de les nou vegades que hi ha jugat, mai ha aconseguit sortir-ne victoriós. I això que el balanç ha millorat darrerement amb l'empat del curs passat (0-0) i de la penúltima visita (14-15) amb un 1-1 agònic gràcies a un gol de Juncà en l'afegit. La resta de duels es compten per derrotes: 3-1 la 2013-14, 4-0 la 2012-13, 2-0 també la 12-13 a la Copa del Rei, 3-0 la 1956-57, 2-0 la 1950-51, 5-2 la 1949-50 i 2-0 la 1948-49. Qui sap si avui es trenca la malastrugança.