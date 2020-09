Yan Couto completa el lateral

Yan Couto fa una setmana que és a Girona i des de dilluns que s'entrena a les ordres de Francisco Rodríguez a La Vinya. L'anunci oficial del lateral dret brasiler com a nou jugador del Girona es va fer esperar fins ahir. Com els altres dos futbolistes que enguany han arribat cedits pel Manchester City, Couto ha hagut de ser pacient perquè tota la paperassa estigués a punt. Finalment, però, tota la documentació va arribar i Couto es desplaçarà avui amb la resta dels seus nous companys cap a Gijón per, si Francisco ho considera oportú, debutar. El Girona es reforça, doncs, amb un jugador que, malgrat tenir només 18 anys, està considerat una de les grans perles del planter de la canarinha. Per això, el Manchester City es va avançar al Barça i va comprar-lo al Curitiba per gairebé 10 milions.

Format al futbol base del Curitiba del seu país, Couto ha destacat sempre en les categories inferiors de la selecció brasilera. El nou defensa del Girona va despuntar sobretot al Campionat del Món Sub-17 del 2019, en què el Brasil es va proclamar campió després de derrotar 1-2 a la final a Mèxic. Aquell dia, Couto va ser titular i un dels millors de la seva selecció apareixent en la majoria d'onze ideals que es van fer del torneig.

L'arribada de Couto completa el costat dret de la defensa on Francisco compta amb Jordi Calavera. Sense Maffeo, a l'Osca, el brasiler i el tarragoní lluitaran per la titularitat al lateral dret. Confirmada l'arribada de Couto, el Girona ja disposa de tres jugadors cedits pel Manchester City i allarga una llista que va començar el 2015 amb Chiedebere Nwakali, Florian Lejeune i Rubén Sobrino i que s'ha anat ampliant les darreres temporades amb Pablo Maffeo, Larry Kayode, Marlos Moreno, Aleix Garcia, Douglas Luiz i Patrick Roberts. De tots els joves arribats últimament, només Maffeo ha donat un rendiment correcte vestit de blanc-i-vermell.