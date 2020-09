efemèride El Girona perd en l'estrena a la Lliga 9 anys després de l'última vegada

Amb el 2-0 d'ahir al Molinón el Girona va confirmar que encara es troba ben lluny ja no pas de la seva millor versió, sinó de disposar d'una plantilla prou competitiva com per lluitar més enllà de la permanència. Una ensopegada per començar, cosa que feia molt de temps que no patia l'equip català. De l'últim cop que s'estrenava una Lliga amb derrota feia nou anys (2011). En aquella ocasió va ser a casa i contra l'Elx (1-4), botxí dels blanc-i-vermells en el darrer «play-off» per pujar a la Primera Divisió. D'ençà que els inicis havien sigut prou bons, encadenant victòries i empats, però sense perdre. Fins ahir, les últimes quatre estrenes s'havien saldat amb taules en el marcador. Curiosament, la més recent també davant l'Sporting, en aquest cas a Montilivi (0-0) i amb una targeta vermella pel bàndol visitant.