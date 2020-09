gallego «Tot i el resultat el nostre partit no ha sigut pas perfecte»

L'entrenador de l'Sporting David Gallega es va mostrar a roda de premsa content amb el resultat però caut perquè «això només acaba de començar i hem guanyat els tres partits com els podíem haver perdut». A més, Gallego ha explicat que depenent el resultat «els meus jugadors no han fet un partit perfecte. No obstant, hem sapigut competir contra un equipàs que està molt ben entrenat». Lluny de l'especulació amb l'objectiu de l'ascens ha volgut remarcar que «ara mateix no pensem en la Primera Divisió, la nostra filosofia és la d'anar partit a partit i ja es veurà què passa».