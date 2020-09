La manca d'encert, companya de viatge un any més

La dependència que el Girona té amb relació a Cristhian Stuani ha anat augmentant amb el pas de les temporades, a mesura que s'inflaven els números del davanter. Ara que la continuïtat de l'uruguaià és a l'aire, el partit d'ahir confirma que sense el 7 a la gespa li costa un món veure porteria. Per més que canviïn les peces, que passin els anys. A Gijón, deixant de banda el resultat final, es va veure un equip que durant una bona estona, i fins i tot amb el marcador en contra, va buscar el camp contrari. Que no va especular, que posava la directa. El problema arribava a l'hora de definir. El que evidencia, una vegada més, la importància de Stuani i també la necessitat d'incorporar un altre davanter que aporti gol quan el de Tala, o no i sigui o passi per un petit sotrac. Això, si s'acaba quedant.

El Girona va comptar fins a 24 rematades. Cap d'elles va acabar al fons de la porteria defensada per Diego Mariño. I tampoc cap altre dels equips de Segona que ahir van tenir partit van ser capaços d'atrapar unes xifres així. Començant pel propi Sporting, que en va acmular 10. I continuant ja en d'altres camps pel Logronyès (17), Fuenlabrada (13), Las Palmas (10), Màlaga (8), Saragossa (7) i Castelló (5). Curiosament, aquests dos últims tot i xutar ben poc, acabarien puntuant. No poden dir el mateix els gironins, amb un munt de rematades més, però sense cap punt al sarró. «Stuani és el nostre killer i ho va demostrar la temporada passada fent 31 gols. És un referent per a nosaltres. No hi era per sanció i ha jugat en Pablo (Moreno) d'inici, que ha fet un bon treball. Amb o Sense Stuani el que hem de fer és seguir-ho intentant, tot pensant ja en el partit de la setmana vinent», s'afanyava a dir Jordi Calavera al damunt la gespa del Molinón. Sancionat, el 7 no va ser-hi ahir. Difícilment hi serà el diumenge amb el Fuenlabrada perquè l'endemà ha d'estar concentrat amb l'Uruguai. Llavors ja haurà decidit si es queda o si canvia d'equip. Cada cop, més a prop de continuar. Això no treu però que s'estigui buscant un altre davanter.