Només apostant pels joves no es completa una reconstrucció

El Girona va encaixar un gol en el minut 49 quan ja estava jugant sense davanter perquè el jove, i inèdit en el primer temps, punta cedit pel Manchester City Pablo Moreno, havia deixat el seu lloc en el descans. Calia reforçar la defensa després de l'expulsió de Franquesa. I amb 1-0, i després 2-0, en el marcador, Francisco no va fer entrar dos davanters fins que faltaven 10 minuts per acabar. Van ser Zeballos i el jove del filial Pau Víctor. Sense Stuani, el Girona no té gol. Ni tampoc sap gairebé a què vol jugar. El davanter uruguaià no va ser ahir al Molinón per sanció, però ningú pot assegurar que diumenge jugui contra el Fuenlabrada ni que continuï a Girona més enllà del 5 d'octubre, i això condiciona la reestructuració d'un equip on han arribat joves de molt talent (Monchu, Couto i el mateix Pablo Moreno, als qui encara s'hi acabarà afegint Collado) que ha arribat a l'inici del campionat amb molts deures pendents. I encara sort que per als gironins la lliga ha començat en la tercera jornada.

JMuric, Franquesa, Monchu, Valery i Pablo Moreno. Tots molt joves, i tots titulars ahir en l'estrena del Girona en un moment on, després de la patacada contra l'Elx i de no tornar a Primera Divisió en només un any, el club de Montilivi ha començat una reconstrucció del seu projecte. El camí de retorn cap a l'elit haurà de ser amb un vehicle més renovat. Més atrevit, més jove i, sobretot, més econòmic. Ara bé, posant els joves sobre el camp no s'ha acabat la feina. La titularitat de Monchu en el lloc del capità Granell és una declaració d'intencions. Sobretot, perquè el migcampista balear cedit per Barça havia fet bons pocs entrenaments amb els seus nous companys. Granell marxarà o es quedarà, però el Girona vol que el seu futur passi pels Monchu i companyia. Però no només pot passar per ells. Ahir no hi havia Stuani i, més enllà del joveníssim Pablo Moreno, el Girona tenia ben poques més alternatives. En el primer partit de lliga, Francisco ja va haver de donar minuts a dos jugadors del filial, Ibrahima Kébé i Pau Victor. El temps va passant i d'aquí a una setmana, diumenge vinent, el Girona rebrà el Fuenlabrada amb el tancament del mercat gairebé a sobre.

Una setmana en què Quique Cárcel té molta feina. Les arribades de Monchu i amb més incògnites per la seva edat, de Pablo Moreno i Yan Couto, marquen un camí. Collado també és un nom que arribaria aixecant expectatives, però Francisco continua demanant que vol extrems que puguin jugar amb velocitat, cal doblar el lateral esquerre on només hi ha Franquesa i cal analitzar si en fas prou amb els centrals que disposes a dia d'avui. Un altre tema són les sortides, Diamanka o Granell, o tots dos, marxen, caldrà incorporar gent al mig del camp. Sí o sí.

Finalment, si Stuani es queda cal fitxar algun davanter més. Si marxa caldran moltes coses. I no està clar que hi hagi temps per fer-les.