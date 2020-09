Couto: «Treballaré per evolucionar com a jugador i ajudar el Girona a pujar»

El Girona ha presentat aquest matí el seu darrer fitxatge, Yan Couto. El lateral dret brasiler arriba cedit pel Manchester City i, malgrat que va viatjar a Gijón dissabte, es va quedar sense debutar. Couto confia créixer futbolísticament al Girona i ajudar l'equip a lluitar per l'ascens.

OBJECTIU

Sóc molt feliç de ser aquí. Per mi el més important serà anar partit a partit i prendre-me'ls tots com finals. Miraré de jugar bé i ser-hi per assolir els objectius col·lectius. Vull adaptar-me i treballaré per evolucionar com a jugador i per ajudar el Girona a intentar pujar.

REFERÈNCIES

Coneixia el GIrona perquè ha jugat a Primera i al Brasil veiem molts partits de lligues europees. Vaig decidir venir per millorar com a jugador. És un gran club per fer-ho. Espero adaptar-me. Tinc moltes ganes de començar i millorar el meu futbol. Espero que sigui una bona temporada.

CARACTERÍSTIQUES

Sóc brasiler i per això sóc un lateral molt ofensiu. M'agrada jugar a l'atac i també intento ser competent en defensa. M'agrada arribar a la ratlla de fons i contribuir al joc ofensiu.

EXTREM

Podria jugar-hi si cal. Ho he fet durant la meva carrera algunes vegades. El míster decidirà. Si hi jugo, aportaré el meu granet de sorra. Em sento còmode a totes dues posicions.

COMPETÈNCIA

No és cosa meva. Dependrà del míster. Ell triarà qui juga cada setmana. CAlavera és un gran jugador i ja m'hi he fet amic. Cada partit serà diferent i l'entrenador triarà en funció de qui estigui més bé de forma. Calavera potser és més físic.

L'ENTRENADOR

Coneixia l'entrenador (Francisco) però encara no hem parlat a fons. Només fa una setmana que entreno. M'ha dit que estigui tranquil, miri d'adaptar-me a la dinàmica del grup.

EL CITY

No he parlat amb Guardiola perquè és un moment estrany amb la situació de la COVID19. Mai he pogut anar a Manchester. Això sí, des del club m'han transmès confiança en mi i han triat la que consideren que és la millor opció per evolucionar com a jugador. Només espero tornar a Manchester sent més bon jugador del que era.